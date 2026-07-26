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$175 миллионов и 400 кг золота: десятки задержанных чиновников и депутатов в Ираке

26 июля 2026, 23:46 334

Иракские правоохранительные органы изъяли почти $175 млн и 400 кг золота в рамках расследования дел о коррупции, главным из которых является расследование махинаций заместителя министра нефти Ирака Аднана аль-Джумайли, заявили в Высшем судебном совете страны.

«На сегодняшний день по делу аль-Джумайли конфисковано 213 млрд динаров (около $162,5 млн) и $12 млн наличными», - указано в заявлении совета, которое цитирует телеканал Al Hadath.

Кроме того, по информации судебной инстанции, «в рамках расследования изъято 400 кг золота, спрятанных в тайниках в различных провинциях страны».

Одновременно с информацией Al Hadath иракское агентство INA сообщило о новых конфискациях средств по тому же делу. По его сведениям, следственные органы изъяли 27 млрд динаров (чуть более $20,5 млн) по делу адь-Джумайли и связанных с ним лиц. Незаконные средства, пояснили в иракском суде, были получены «в результате растраты средств в проектах, реализованных обвиняемыми».

Ранее силы безопасности Ирака задержали 47 высокопоставленных чиновников и депутатов парламента по обвинению в коррупции. Правоохранительные органы выдали еще не менее 200 ордеров на арест чиновников различного ранга. 

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