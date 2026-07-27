Аш-Шараа предупредил: Сирия «не пойдет на уступки»

Конфликт с Израилем не отвечает интересам Сирии, которая стремится к соглашению по мерам безопасности с еврейским государством, заявил в интервью телеканалу Al Jazeera президент Сирии Ахмед аш-Шараа.

«Мы опасаемся военной эскалации в регионе и стараемся избежать конфронтации с Израилем, - сказал аш-Шараа. - Дамаск при содействии дружественных стран работает над достижением соглашения по безопасности с Израилем».

По словам президента Сирии, если такой договор будет одобрен сторонами, это проложит путь к всеобъемлющему миру на Ближнем Востоке. «Сирия при этом не пойдет на уступки в отношении своих неотъемлемых прав на оккупированные у нее в 1967 году Голанские высоты», - указал аш-Шараа.

25 июля Ахмед аш-Шараа провел в Дамаске переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По их итогам генсек ООН заявил на пресс-конференции, что организация «признает принадлежность Голанских высот Сирии и осуждает израильские вторжения в демилитаризованную зону».