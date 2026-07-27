USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.1711
Подписаться на уведомления
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
Новость дня
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну

Звонок Нетаньяху помешал планам Линдси Грэма

00:32 1016

Покойный ныне сенатор-республиканец Линдси Грэм планировал отправиться во Флориду в начале марта, чтобы убедить президента США Дональда Трампа присоединиться к Израилю в бомбардировках «Хезболлы» в Ливане. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на видеозаписи режиссера-документалиста Алекса Холдера, который запечатлевал Грэма с 2023 года.

Но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху помешал Грэму: перед поездкой Нетаньяху предупредил сенатора, что вовлечение Вашингтона в дополнительный конфликт на фоне уже продолжающейся войны с Ираном означало бы зайти слишком далеко и слишком быстро. «Сейчас мы сосредоточены на Иране», - сказал Нетаньяху Грэму во время телефонного разговора 4 марта.

По словам израильского премьер-министра, реальное начало полномасштабной войны лишит «Хезболлу» причин сдерживаться в ударах по еврейскому государству, а это усложнит жизнь для Израиля: «…В данный момент это не в наших интересах».

Во время беседы с Нетаньяху Грэм также заявил, что после «падения иранского режима» наступит время для нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Сенатор добавил, что уже сумел заручиться поддержкой этой инициативы как среди республиканцев, так и среди демократов. Однако Нетаньяху посоветовал Грэму в первую очередь сосредоточиться на противостоянии с Ираном.

Правительство Израиля не ответило на просьбу The Wall Street Journal прокомментировать содержание разговора.

Съемочная группа документального фильма сопровождала Грэма во время многочисленных международных контактов. В частности, были сняты его разговоры с наследным принцем Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Сенатор пытался убедить его поддержать войну против Ирана.

В фильм также вошли беседы Грэма с президентом Украины Владимиром Зеленским, встречи с другими мировыми лидерами, разговоры с военными командирами о ходе войны и откровенные высказывания сенатора о различных американских политиках.

В Баку стартует чемпионат мира по борьбе
В Баку стартует чемпионат мира по борьбе Среди участников 61 страна, в том числе и Армения
02:26 52
Три сценария для Трампа
Три сценария для Трампа
02:04 244
Звонок Нетаньяху помешал планам Линдси Грэма
Звонок Нетаньяху помешал планам Линдси Грэма
00:32 1017
Моджтаба Хаменеи обратился к «Хезболле»
Моджтаба Хаменеи обратился к «Хезболле»
26 июля 2026, 23:12 1998
«По указанию Израиля»: Иран обвиняет Зеленского и угрожает
«По указанию Израиля»: Иран обвиняет Зеленского и угрожает обновлено 20:35
26 июля 2026, 20:35 5393
Кровавый парад в Берлине: полиция нашла Абдула Б. и застрелила
Кровавый парад в Берлине: полиция нашла Абдула Б. и застрелила фото, видео; обновлено 21:44
26 июля 2026, 21:44 9663
Нетаньяху «знает», как закончится война
Нетаньяху «знает», как закончится война
26 июля 2026, 21:27 2063
Путин: Войну начали не мы, все закончится победой России
Путин: Войну начали не мы, все закончится победой России
26 июля 2026, 20:10 4065
Новые цели по России: Зеленский посовещался с обновленным военным командованием
Новые цели по России: Зеленский посовещался с обновленным военным командованием фото
26 июля 2026, 19:52 2784
Иран готов к переговорам с США и назвал свои условия
Иран готов к переговорам с США и назвал свои условия обновлено 19:14
26 июля 2026, 19:14 3971
«Конфликт расширится еще больше»: угрозы и ультиматум Ирана
«Конфликт расширится еще больше»: угрозы и ультиматум Ирана обновлено 17:00
26 июля 2026, 17:00 6178

ЭТО ВАЖНО

В Баку стартует чемпионат мира по борьбе
В Баку стартует чемпионат мира по борьбе Среди участников 61 страна, в том числе и Армения
02:26 52
Три сценария для Трампа
Три сценария для Трампа
02:04 244
Звонок Нетаньяху помешал планам Линдси Грэма
Звонок Нетаньяху помешал планам Линдси Грэма
00:32 1017
Моджтаба Хаменеи обратился к «Хезболле»
Моджтаба Хаменеи обратился к «Хезболле»
26 июля 2026, 23:12 1998
«По указанию Израиля»: Иран обвиняет Зеленского и угрожает
«По указанию Израиля»: Иран обвиняет Зеленского и угрожает обновлено 20:35
26 июля 2026, 20:35 5393
Кровавый парад в Берлине: полиция нашла Абдула Б. и застрелила
Кровавый парад в Берлине: полиция нашла Абдула Б. и застрелила фото, видео; обновлено 21:44
26 июля 2026, 21:44 9663
Нетаньяху «знает», как закончится война
Нетаньяху «знает», как закончится война
26 июля 2026, 21:27 2063
Путин: Войну начали не мы, все закончится победой России
Путин: Войну начали не мы, все закончится победой России
26 июля 2026, 20:10 4065
Новые цели по России: Зеленский посовещался с обновленным военным командованием
Новые цели по России: Зеленский посовещался с обновленным военным командованием фото
26 июля 2026, 19:52 2784
Иран готов к переговорам с США и назвал свои условия
Иран готов к переговорам с США и назвал свои условия обновлено 19:14
26 июля 2026, 19:14 3971
«Конфликт расширится еще больше»: угрозы и ультиматум Ирана
«Конфликт расширится еще больше»: угрозы и ультиматум Ирана обновлено 17:00
26 июля 2026, 17:00 6178
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться