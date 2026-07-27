Звонок Нетаньяху помешал планам Линдси Грэма

Но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху помешал Грэму: перед поездкой Нетаньяху предупредил сенатора, что вовлечение Вашингтона в дополнительный конфликт на фоне уже продолжающейся войны с Ираном означало бы зайти слишком далеко и слишком быстро. «Сейчас мы сосредоточены на Иране», - сказал Нетаньяху Грэму во время телефонного разговора 4 марта.

Покойный ныне сенатор-республиканец Линдси Грэм планировал отправиться во Флориду в начале марта, чтобы убедить президента США Дональда Трампа присоединиться к Израилю в бомбардировках «Хезболлы» в Ливане. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на видеозаписи режиссера-документалиста Алекса Холдера, который запечатлевал Грэма с 2023 года.

По словам израильского премьер-министра, реальное начало полномасштабной войны лишит «Хезболлу» причин сдерживаться в ударах по еврейскому государству, а это усложнит жизнь для Израиля: «…В данный момент это не в наших интересах».

Во время беседы с Нетаньяху Грэм также заявил, что после «падения иранского режима» наступит время для нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Сенатор добавил, что уже сумел заручиться поддержкой этой инициативы как среди республиканцев, так и среди демократов. Однако Нетаньяху посоветовал Грэму в первую очередь сосредоточиться на противостоянии с Ираном.

Правительство Израиля не ответило на просьбу The Wall Street Journal прокомментировать содержание разговора.

Съемочная группа документального фильма сопровождала Грэма во время многочисленных международных контактов. В частности, были сняты его разговоры с наследным принцем Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Сенатор пытался убедить его поддержать войну против Ирана.

В фильм также вошли беседы Грэма с президентом Украины Владимиром Зеленским, встречи с другими мировыми лидерами, разговоры с военными командирами о ходе войны и откровенные высказывания сенатора о различных американских политиках.