У границ Беларуси все спокойно

Совет безопасности Беларуси не выявил никаких факторов, которые бы способствовали обострению ситуации у границ страны, заявил глава СБ республики Александр Вольфович. Об этом информирует БелТА.

«…Никаких фактов, которые бы влияли на обострение ситуации, сегодня мы не видим. Но ничего не изменилось: группировки, которые были созданы вдоль западной и южной границ, они остались», — отметил Вольфович.

Глава СБ заявил, что Беларусь никому из соседних стран не угрожает и не сосредотачивает группировки вдоль границ. По его словам, сейчас Беларусь занимается только плановыми тренировками по боевой подготовке.

О стабильной обстановке у границ Беларуси в июне говорил и глава Минобороны страны Виктор Хренин. Он отметил, что белорусские военнослужащие не фиксируют «большой активности» со стороны НАТО или соседней Украины.