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Небо над Балтией под контролем турецких истребителей

01:05 565

Турецкие истребители F-16 с августа по ноябрь будут нести круглосуточное боевое дежурство над странами Балтии, сообщает агентство Anadolu.

Подготовка к операции проходит на авиабазе ВВС Турции в Диярбакыре. В рамках миссии турецкие пилоты будут нести круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Балтии, находясь в состоянии готовности к реагированию на возможные нарушения воздушных границ.

Командир эскадрильи Pars подполковник авиации Оздемир рассказал агентству, что миссия воздушного патрулирования является мирной оборонительной деятельностью НАТО, направленной на обеспечение безопасности общего воздушного пространства альянса. По его словам, Baltic Air Policing проводится для защиты воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы — стран Балтии, которые не имеют собственных истребителей.

Оздемир отметил, что выполнение задачи поручено 181-й реактивной авиационной эскадрилье Pars, одной из наиболее опытных и крупных ударных сил ВВС Турции.

«Мы будем выполнять эту миссию на авиабазе Эмери в Эстонии с пятью самолетами и 76 военнослужащими. В ходе операции будем круглосуточно нести дежурство по реагированию на нарушения границ и неопознанные воздушные объекты, а также проводить совместные задачи с другими союзниками», — сказал турецкий подполковник.

Кроме того, планируется участие Турции в операции воздушного патрулирования в Румынии в период с декабря 2026 по март 2027 года.

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