«Победа» Трампа над Ираном

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своих социальных сетях снимки, сгенерированные искусственным интеллектом.

Одно из изображений называется «Удар по Харку». На нем американские самолеты атакуют иранский остров, охваченный огнем.

На других картинках с подписью «Теперь это наш танкер» изображены Трамп и американские военнослужащие, устанавливающие флаг США на борту танкера. Иранский флаг лежит у их ног.

Публикация появилась после того, как Пакистан сообщил, что получил от США и Ирана ответы на предложение возобновить переговоры.

На других фотографиях глава Белого дома обратился к научной фантастике, опубликовав снимок в образе «космического командора».