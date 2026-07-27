USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.1711
Подписаться на уведомления
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
Новость дня
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну

«Смертельный» Эльбрус: шесть альпинистов погибли

01:47 301

В Кабардино-Балкарии при восхождении на гору Эльбрус погибли шесть альпинистов. В следственном управлении Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике сообщили, что восхождение 24 июля осуществляла группа из семи иностранцев.

Вечером 25 июля из-за стремительно ухудшившихся погодных условий группа боснийцев сбилась с маршрута. Один из альпинистов спустился и сообщил, что двое участников на высоте 5100 метров почувствовали недомогание и скончались. Позднее спасателями был обнаружен еще один выживший и тела еще троих.

По данным Telegram-канала Baza, из семи боснийских туристов выжили двое мужчин - 43-летний Харрис А. и 38-летний Кемал В. Группа была зарегистрированной и опытной, но трагедии не удалось избежать из-за тяжелейших погодных условий: ветер усилился примерно до 70 км/ч, началась метель.

Боснийские СМИ сообщили, что семеро участников экспедиции были жителями города Зениц в центральной части Боснии и Герцеговины. Среди них была супружеская пара и женщина-врач, работавшая в местной больнице. Боснийские власти пообещали помочь вернуть тела погибших на родину, а также обеспечить возвращение домой двух выживших участников экспедиции.

По сведениям российских СМИ, минимум три тела пока не эвакуированы из-за плохой погоды. Следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о «причинении смерти по неосторожности двум и более лицам».

Позднее следователи Кабардино-Балкарии сообщили, что 26 июля другая группа из двух альпинистов, находясь на высоте 5300 метров, запросила помощь. Один из них скончался, другой был эвакуирован.

По данным российских СМИ, речь идет о туристах из Ставропольского края и Тульской области. Один погиб от переохлаждения. Его тело пока остается на горе - пока невозможно забрать из-за погодных условий. Следственными органами организовано проведение доследственной проверки.

19 июля российские СМИ сообщали, что на восточном склоне Эльбруса во время спуска сорвались отец и его 11-летний сын. Мальчик погиб на месте, мужчина получил тяжелые травмы.

Эльбрус - самая высокая гора России и Европы. Две вершины горы - Восточная (5621 м) и Западная (5642 м) - разделены между собой пологой седловиной (5416 м). Расстояние между вершинами составляет 1500 м.

В Баку стартует чемпионат мира по борьбе
В Баку стартует чемпионат мира по борьбе Среди участников 61 страна, в том числе и Армения
02:26 54
Три сценария для Трампа
Три сценария для Трампа
02:04 244
Звонок Нетаньяху помешал планам Линдси Грэма
Звонок Нетаньяху помешал планам Линдси Грэма
00:32 1017
Моджтаба Хаменеи обратился к «Хезболле»
Моджтаба Хаменеи обратился к «Хезболле»
26 июля 2026, 23:12 2000
«По указанию Израиля»: Иран обвиняет Зеленского и угрожает
«По указанию Израиля»: Иран обвиняет Зеленского и угрожает обновлено 20:35
26 июля 2026, 20:35 5393
Кровавый парад в Берлине: полиция нашла Абдула Б. и застрелила
Кровавый парад в Берлине: полиция нашла Абдула Б. и застрелила фото, видео; обновлено 21:44
26 июля 2026, 21:44 9664
Нетаньяху «знает», как закончится война
Нетаньяху «знает», как закончится война
26 июля 2026, 21:27 2065
Путин: Войну начали не мы, все закончится победой России
Путин: Войну начали не мы, все закончится победой России
26 июля 2026, 20:10 4065
Новые цели по России: Зеленский посовещался с обновленным военным командованием
Новые цели по России: Зеленский посовещался с обновленным военным командованием фото
26 июля 2026, 19:52 2784
Иран готов к переговорам с США и назвал свои условия
Иран готов к переговорам с США и назвал свои условия обновлено 19:14
26 июля 2026, 19:14 3971
«Конфликт расширится еще больше»: угрозы и ультиматум Ирана
«Конфликт расширится еще больше»: угрозы и ультиматум Ирана обновлено 17:00
26 июля 2026, 17:00 6179

ЭТО ВАЖНО

В Баку стартует чемпионат мира по борьбе
В Баку стартует чемпионат мира по борьбе Среди участников 61 страна, в том числе и Армения
02:26 54
Три сценария для Трампа
Три сценария для Трампа
02:04 244
Звонок Нетаньяху помешал планам Линдси Грэма
Звонок Нетаньяху помешал планам Линдси Грэма
00:32 1017
Моджтаба Хаменеи обратился к «Хезболле»
Моджтаба Хаменеи обратился к «Хезболле»
26 июля 2026, 23:12 2000
«По указанию Израиля»: Иран обвиняет Зеленского и угрожает
«По указанию Израиля»: Иран обвиняет Зеленского и угрожает обновлено 20:35
26 июля 2026, 20:35 5393
Кровавый парад в Берлине: полиция нашла Абдула Б. и застрелила
Кровавый парад в Берлине: полиция нашла Абдула Б. и застрелила фото, видео; обновлено 21:44
26 июля 2026, 21:44 9664
Нетаньяху «знает», как закончится война
Нетаньяху «знает», как закончится война
26 июля 2026, 21:27 2065
Путин: Войну начали не мы, все закончится победой России
Путин: Войну начали не мы, все закончится победой России
26 июля 2026, 20:10 4065
Новые цели по России: Зеленский посовещался с обновленным военным командованием
Новые цели по России: Зеленский посовещался с обновленным военным командованием фото
26 июля 2026, 19:52 2784
Иран готов к переговорам с США и назвал свои условия
Иран готов к переговорам с США и назвал свои условия обновлено 19:14
26 июля 2026, 19:14 3971
«Конфликт расширится еще больше»: угрозы и ультиматум Ирана
«Конфликт расширится еще больше»: угрозы и ультиматум Ирана обновлено 17:00
26 июля 2026, 17:00 6179
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться