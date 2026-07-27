Три сценария для Трампа

Президент США Дональд Трамп рассматривает три сценария дальнейших действий на Ближнем Востоке: военная эскалация, экономическое давление на Иран или объявление своей победы и уход США из региона, говорится в публикации газеты The New York Times.

Отмечается, что каждый из этих вариантов обсуждался в последние недели на встречах с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, министром обороны Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном, зятем Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивеном Уиткоффом. При этом каждый из этих вариантов «кажется неприемлемым по разным причинам», пишет NYT.

В пятницу, 24 июля, президент США Дональд Трамп заявил о приостановке почти двухнедельной бомбардировки Ирана несмотря на то, что ранее он заявлял о планах вернуться к полномасштабным операциям в регионе. Источники NYT заявили, что советники Трампа засомневались в том, что массированная бомбардировка приведет к возвращению Тегерана за стол переговоров. Кроме того, Трампу сказали, что атаки подобного масштаба могут привести к большим жертвам среди гражданского населения и массовому голоду среди иранцев, которых он обещал защищать от их правительства. Также колебания президента США о дальнейших действиях на Ближнем Востоке могут быть вызваны истощением запасов ракет-перехватчиков, отмечает газета.