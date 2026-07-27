Три сценария для Трампа

Президент США Дональд Трамп рассматривает три сценария дальнейших действий на Ближнем Востоке: военная эскалация, экономическое давление на Иран или объявление своей победы и уход США из региона, говорится в публикации газеты The New York Times.
Отмечается, что каждый из этих вариантов обсуждался в последние недели на встречах с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, министром обороны Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном, зятем Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивеном Уиткоффом. При этом каждый из этих вариантов «кажется неприемлемым по разным причинам», пишет NYT.
В пятницу, 24 июля, президент США Дональд Трамп заявил о приостановке почти двухнедельной бомбардировки Ирана несмотря на то, что ранее он заявлял о планах вернуться к полномасштабным операциям в регионе. Источники NYT заявили, что советники Трампа засомневались в том, что массированная бомбардировка приведет к возвращению Тегерана за стол переговоров. Кроме того, Трампу сказали, что атаки подобного масштаба могут привести к большим жертвам среди гражданского населения и массовому голоду среди иранцев, которых он обещал защищать от их правительства. Также колебания президента США о дальнейших действиях на Ближнем Востоке могут быть вызваны истощением запасов ракет-перехватчиков, отмечает газета.
Вторым вариантом, который рассматривает Трамп, является возможность дать санкциям начать действовать в надежде, что ограничения на экспорт нефти дадут желаемый результат. Однако, указывает WSJ, «это долгий процесс», учитывая, что Трамп предсказывал экономический коллапс в Иране с 2018 года. Кроме того, данная стратегия требует постоянного присутствия США в регионе и периодического обмена ударами, что может привести к гибели еще большего числа американских военных.
Третий обсуждаемый Трампом вариант — объявить о своей победе и уйти. WSJ считает, что американский президент еще в июне скорее склонялся к этому варианту. Тогда он заявлял, что выбрал прекращение огня и переговоры, поскольку не хотел допустить экономического кризиса, который мог заставить его сравнивать себя с 31-м президентом США Гербертом Гувером, при котором началась Великая депрессия.
Однако уход США из региона грозит дальнейшим развитием Ирана своей ядерной программы, пишет газета. Кроме того, данный вариант не решит проблему, из-за которой началась война.