В Баку стартует чемпионат мира по борьбе

Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене стартует чемпионат мира по борьбе среди юношей (U-17).

В первый день чемпионата выступят борцы греко-римского стиля в весовых категориях до 48, 55, 65, 80 и 110 кг. Соревнования начнутся в 10:30. В 17:15 начнется церемония открытия, а в 18:00 - полуфинальные схватки. Первые медали на чемпионате мира будут разыграны завтра.

В весе до 48 кг Омар Салманов в первом поединке будет бороться с Авинашом Четаке из Индии.

Гурбан Меджнунов (55 кг) в стартовой схватке поборется с Алиханом Миназаровым из Кыргызстана.

Орхан Габибли (65 кг) начнет чемпионат поединком с Гаспаром Санчесом из Чехии.

Исфахан Гасанов (80 кг) встретится на старте с хорватом Тома Йеленчом.

А Эмин Бахшалиев (110 кг) будет бороться в первом раунде сербом Андреем Симичем.

Всего в чемпионате мира примут участие 675 борцов, что является рекордным количеством для юношеского ЧМ. В Баку выступят 242 борца греко-римского стиля, 242 вольника и 191 девушка из 61 страны, в том числе и Армении. Участие армянских борцов подтвердилось в последний момент. В столице Азербайджана выступят 10 классиков и 6 вольников.