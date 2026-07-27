Мобилизация в России приближается — паника нарастает. «СВО» хороша на расстоянии

В России усиливаются слухи о том, что уже этой осенью будет объявлена масштабная мобилизация, в социальных сетях разворачиваются панические дискуссии на эту тему. Плюс на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении к нации, что у Киева есть точная информация о том, что этой осенью в России будет объявлена масштабная мобилизация, что еще больше усилило панику в российском обществе. «У нас есть четкая информация из разведки о том, что Россия готовит новую волну мобилизации осенью, что весьма существенно», — сказал Зеленский, отметив, что российские войска сейчас теряют на фронте больше солдат, чем могут набрать. При этом Москва собирается расширять войну, поэтому ей нужны новые силы для участия в наступлениях. Ранее некоторые независимые российские источники сообщали о том, что после выборов в Государственную Думу в России будет объявлена мобилизация и что региональным лидерам даны соответствующие указания по этому поводу. Агентство Reuters также получило информацию о том, что в России ведется подготовка к мобилизации.

Представители российских властей регулярно выступают с опровержениями, чтобы успокоить население, но, похоже, мало кто верит этим опровержениям. В этом месяце Госдума расширила список статей Уголовного кодекса, осужденные по которым могут заключать контракты на военную службу: в него вошли бандитизм, участие в преступном сообществе, а также различные виды контрабанды. Это еще больше подогрело слухи о мобилизации. В интернете появились предположения, что закон может быть связан с подготовкой к новой волне призыва или даже введению военного положения. Андрей Колесник, член комитета обороны Госдумы, опроверг эти предположения, заявив, что принятый закон не связан с подготовкой к мобилизации: «Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет, я об этом ни разу не слышал. Тем более что ряды контрактников пополняются. Люди идут защищать свою родину как в добровольческих формированиях, так и по контракту. Это почетная обязанность — защищать Родину. Принятый Госдумой закон также не имеет отношения к мобилизации». При этом парламентарий подчеркнул, что насильники, маньяки и террористы не могут служить в армии. Закон прямо запрещает этим и некоторым другим категориям осужденных подписывать контракты с Минобороны РФ.

Несмотря на подобные опровержения, слухи продолжают распространяться с неослабевающей силой. Например, в Омске в эти дни активно распространяются слухи о мобилизации. Причиной слуха стал скриншот страницы «Вечер Омск», распространившийся в социальных сетях и мессенджерах. Эта публикация принадлежит мэрии. На скриншоте якобы со ссылкой на военного комиссара Омской области Вячеслава Верхоланцева говорилось, что этой осенью на службу пойдут более 210 тысяч человек из Омска. Местные власти опровергли эти слухи, назвав скриншот «фейковым». Также жители Воронежской области в одном из мессенджеров начали получать сообщения о якобы готовящейся в октябре 2026 года мобилизации. В Кабардино-Балкарии разлетелись слухи о проведении так называемой «тихой мобилизации». Опровергая эти данные, военный комиссар региона Дмитрий Пахомов выступил с официальным разъяснением. По его словам, в регионе действительно набирают резервистов. Но речь идет не об отправке на фронт, а о наборе в территориальный мобилизационный резерв «для защиты местных стратегических объектов». В социальных сетях также распространяются утверждения о том, что начальник Генерального штаба Валерий Герасимов якобы доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности структур Министерства обороны к мобилизации.

Депутат Госдумы Михаил Делягин попытался опровергнуть эти утверждения в эфире пропагандистского канала «Царьград». Один из зрителей попросил парламентария прокомментировать доклад начальника Генштаба. «Я так же, как и вы, опасаюсь вещей, которые являются вредными для страны. Но этот вопрос… Я сразу напрягаюсь и начинаю лихорадочно вспоминать: а что за доклад начальника штаба Герасимова президенту по вопросу готовности всех систем Минобороны к мобилизации? Потому что, если бы я где-то это увидел, я бы это уже никогда не забыл. Но я этого не видел», — ответил на это Делягин. Депутат добавил, что новость о докладе — скорее всего, фейк. Более того, если начальник Генштаба докладывает президенту какие-либо деликатные вещи, то об этом знают только Герасимов и Путин, ведь они оба предельно информационно закрыты. По его словам, в данном случае могут быть два варианта: информационная диверсия или классическая провокация паники среди населения. Делягин полагает, что сейчас увеличение живой силы в армии вряд ли что-то даст, ведь конфликт перешел «из войны моторов в войну дронов». Однако статья, опубликованная на сайте того же пропагандистского ресурса, продвигает мобилизацию как единственный путь к победе и показывает, что якобы сама Украина находится в состоянии паники по поводу предстоящей мобилизации в России. При этом отмечается, что если мобилизация будет объявлена, вопреки тезисам украинской пропаганды, массы не пойдут на Кремль, не свергнут правительство и не покинут страну массово.