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Мировой рынок зерна лихорадит. Азербайджанские аграрии собрали урожай, но…

вести с полей
Ульвия Худиева, собкор
13:31 1797

На мировом рынке зерновых вновь напряженно. Аномальная жара и засуха в США и Европе, продолжающаяся война между Россией и Украиной, двумя крупными мировыми экспортерами пшеницы, рост затрат на удобрения из-за логистических проблем и напряженности вокруг Ормузского пролива, а также опасения относительно глобальных поставок в совокупности подтолкнули цены на пшеницу к наивысшему уровню за последние два года — 6,70–6,80 доллара за бушель.

По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в сезоне 2026–2027 годов производство продовольственной пшеницы сократится на 3,8 процента по сравнению с рекордным урожаем 2025 года. Прогнозы по урожаю пшеницы в России пересмотрены в сторону снижения из-за уменьшения урожайности в южных регионах и сокращения посевных площадей. Производство пшеницы в США, согласно прогнозам, упадет на 21,3 процента.

По прогнозам ФАО, в сезоне 2026–2027 годов производство продовольственной пшеницы сократится на 3,8 процента по сравнению с рекордным урожаем 2025 года

Наиболее острая ситуация складывается сейчас в Европе. Июньская жара пришлась на критическую фазу налива зерна в колосе, что обернулось существенными потерями урожайности. Прогнозы по урожаю зерновых в Европейском союзе и Великобритании всего за четыре недели сократились примерно на 9 миллионов тонн. Экономический ущерб, по имеющимся данным, превышает 2 миллиарда евро: это больше, чем совокупный ожидаемый урожай зерновых в Австрии, Ирландии и Нидерландах вместе взятых.

Сильнее всего пострадали Франция и Венгрия. Европа сегодня обсуждает не только последствия аномальной жары, но и нарастающее экономическое бремя, которое климатические изменения возлагают на сельское хозяйство. Эксперты предупреждают: производственный дефицит в Европе вышел за рамки регионального явления. Потери урожая в ближайшие месяцы отразятся на ценах других продуктов питания — в частности, через удорожание кормов повлияют на стоимость мяса и молочной продукции.

Тревожит и момент наступления кризиса: потери урожая в Европе совпали с засухой на юге и западе США, которая сокращает производство зерновых и кормовых культур. В итоге мир одновременно столкнулся со сжатием предложения сразу в нескольких крупных производящих регионах.

Происходящее на мировых рынках, разумеется, не обходит стороной и Азербайджан, который покрывает более половины потребности в продовольственной пшенице за счет импорта. Между тем уборка урожая зерновых в стране близится к завершению. Как обстоят дела в этой сфере и оправдаются ли производственные прогнозы в условиях нестабильной погоды?

По словам азербайджанских фермеров, затяжные дожди негативно сказались на качестве зерна. Цены для покупателей не слишком привлекательные, но затраты покрываются

По данным Министерства сельского хозяйства, к 21 июля уборка озимых зерновых в Азербайджане завершена на 86 процентах площадей. За сезон убрано 827 625 гектаров, с которых собрано 2 877 903 тонны зерна. Средняя урожайность зерновых в настоящее время составляет 34,8 центнера с гектара, что на 1,7 центнера выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако в ряде регионов погодные условия в нынешнем сезоне сложились не в пользу аграриев. Фермеры, с которыми пообщался haqqin.az, сообщают: общая урожайность неплохая, однако затяжные дожди негативно сказались на качестве зерна. Цены для покупателей не слишком привлекательные, но затраты покрываются.

Фермер из Агджабеди Джафар Мамедов рассказал, что уборка на его полях завершена. Возделывание одного гектара пшеницы обошлось ему примерно в 1 150 манатов. Из-за дождей урожайность оказалась чуть выше 30 центнеров. «Я ожидал 50 центнеров. Во время цветения начались сильные дожди и часть урожая испортилась», — рассказал фермер.

Сейчас в Агджабеди килограмм пшеницы в некоторых селах предлагают по 37–40 гяпиков. По словам фермера, в период уборки он продавал зерно прямо с поля по 35 гяпиков.

В Шекинском районе дожди и наводнения также повлияли на урожайность в отдельных селах. Местные фермеры говорят, что на богарных землях, где обычно остро стоит вопрос поливной воды, осадки должны были пойти на пользу, но ни урожайность, ни качество зерна на орошаемых площадях не порадовали.

По словам экономиста Акифа Насирли, рост мировых цен на пшеницу не проходит мимо Азербайджана

Экономист Халид Керимли отметил, что сильная жара в Европе и транспортные проблемы на фоне российско-украинской войны повлияли на производство и в конечном счете на цены на зерно.

«В Азербайджане затяжные дожди на короткое время замедлили уборку. Урожайность при этом выросла по сравнению с прошлым годом. Проблема, однако, в том, что лишь небольшая часть собранного зерна приходится на продовольственную пшеницу. Более половины продовольственной пшеницы импортируется. Когда мировые цены на импортную пшеницу растут, это сказывается и на стоимости муки», — пояснил эксперт. Вместе с тем, по его мнению, рост цен не настолько значителен, чтобы привести к удорожанию хлеба в Азербайджане.

Экономист Акиф Насирли считает, что рост мировых цен на пшеницу не проходит мимо Азербайджана: когда котировки на международных рынках идут вверх, растут и затраты на импорт, что со временем способно отразиться на себестоимости сырья, используемого в производстве муки и хлеба. По его словам, в ряде регионов Азербайджана сверхнормативные осадки нынешнего года затормозили уборку и в отдельных местах повлияли на качество урожая. С другой стороны, там, где количество осадков было близко к норме, урожайность на части площадей выросла. Поэтому давать единую оценку итогам сезона по всей стране преждевременно — полная картина по объему и качеству урожая сложится после завершения уборочных работ.

Отметим, что в Государственной программе по развитию производства и переработке сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы определены новые ориентиры по наращиванию производства пшеницы. До 2030 года планируется увеличить ее производство на 20 процентов, а уровень самообеспеченности страны пшеницей — повысить с 55,4 до 66 процентов. На фоне неоднозначной мировой конъюнктуры внутренняя ситуация с зерном в Азербайджане, если верить статистике, пока остается обнадеживающей.

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