Мировой рынок зерна лихорадит. Азербайджанские аграрии собрали урожай, но…

На мировом рынке зерновых вновь напряженно. Аномальная жара и засуха в США и Европе, продолжающаяся война между Россией и Украиной, двумя крупными мировыми экспортерами пшеницы, рост затрат на удобрения из-за логистических проблем и напряженности вокруг Ормузского пролива, а также опасения относительно глобальных поставок в совокупности подтолкнули цены на пшеницу к наивысшему уровню за последние два года — 6,70–6,80 доллара за бушель. По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в сезоне 2026–2027 годов производство продовольственной пшеницы сократится на 3,8 процента по сравнению с рекордным урожаем 2025 года. Прогнозы по урожаю пшеницы в России пересмотрены в сторону снижения из-за уменьшения урожайности в южных регионах и сокращения посевных площадей. Производство пшеницы в США, согласно прогнозам, упадет на 21,3 процента.

Наиболее острая ситуация складывается сейчас в Европе. Июньская жара пришлась на критическую фазу налива зерна в колосе, что обернулось существенными потерями урожайности. Прогнозы по урожаю зерновых в Европейском союзе и Великобритании всего за четыре недели сократились примерно на 9 миллионов тонн. Экономический ущерб, по имеющимся данным, превышает 2 миллиарда евро: это больше, чем совокупный ожидаемый урожай зерновых в Австрии, Ирландии и Нидерландах вместе взятых. Сильнее всего пострадали Франция и Венгрия. Европа сегодня обсуждает не только последствия аномальной жары, но и нарастающее экономическое бремя, которое климатические изменения возлагают на сельское хозяйство. Эксперты предупреждают: производственный дефицит в Европе вышел за рамки регионального явления. Потери урожая в ближайшие месяцы отразятся на ценах других продуктов питания — в частности, через удорожание кормов повлияют на стоимость мяса и молочной продукции. Тревожит и момент наступления кризиса: потери урожая в Европе совпали с засухой на юге и западе США, которая сокращает производство зерновых и кормовых культур. В итоге мир одновременно столкнулся со сжатием предложения сразу в нескольких крупных производящих регионах. Происходящее на мировых рынках, разумеется, не обходит стороной и Азербайджан, который покрывает более половины потребности в продовольственной пшенице за счет импорта. Между тем уборка урожая зерновых в стране близится к завершению. Как обстоят дела в этой сфере и оправдаются ли производственные прогнозы в условиях нестабильной погоды?

По данным Министерства сельского хозяйства, к 21 июля уборка озимых зерновых в Азербайджане завершена на 86 процентах площадей. За сезон убрано 827 625 гектаров, с которых собрано 2 877 903 тонны зерна. Средняя урожайность зерновых в настоящее время составляет 34,8 центнера с гектара, что на 1,7 центнера выше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в ряде регионов погодные условия в нынешнем сезоне сложились не в пользу аграриев. Фермеры, с которыми пообщался haqqin.az, сообщают: общая урожайность неплохая, однако затяжные дожди негативно сказались на качестве зерна. Цены для покупателей не слишком привлекательные, но затраты покрываются. Фермер из Агджабеди Джафар Мамедов рассказал, что уборка на его полях завершена. Возделывание одного гектара пшеницы обошлось ему примерно в 1 150 манатов. Из-за дождей урожайность оказалась чуть выше 30 центнеров. «Я ожидал 50 центнеров. Во время цветения начались сильные дожди и часть урожая испортилась», — рассказал фермер. Сейчас в Агджабеди килограмм пшеницы в некоторых селах предлагают по 37–40 гяпиков. По словам фермера, в период уборки он продавал зерно прямо с поля по 35 гяпиков. В Шекинском районе дожди и наводнения также повлияли на урожайность в отдельных селах. Местные фермеры говорят, что на богарных землях, где обычно остро стоит вопрос поливной воды, осадки должны были пойти на пользу, но ни урожайность, ни качество зерна на орошаемых площадях не порадовали.