Израилю нужна слабая Сирия, Турции – сильная. США уже сказали свое слово

Свержение режима Башара Асада в конце 2024 года и его бегство в Россию положили конец иранскому влиянию в Сирии. Завершилось многолетнее открытое вмешательство Тегерана в военную, экономическую и политическую деятельность этой арабской страны, а также скрытая борьба за сферы влияния между союзниками Асада, прежде всего Россией. Иран и связанные с ним группировки не просто покинули Сирию: победа оппозиции стала началом конца жизненно важного присутствия Тегерана в регионе. Потеря побережья Средиземного моря и стратегических портов Латакии нанесла серьезный удар по геополитической мечте Тегерана о «шиитском полумесяце», который должен был сделать его значимым игроком на арабской арене. Тем не менее после полного ухода Ирана и частичного отхода России возник вопрос: кто заполнит образовавшийся в регионе политический и военный вакуум?

Турция спешит на помощь В гражданской войне в Сирии, где участвовали многочисленные внешние силы, Турция неизменно поддерживала оппозицию. После свержения Асада Анкара стала рассматриваться как потенциальный преемник Ирана в вопросе влияния в стране. Во время войны турецкая армия помогла создать военное объединение, которое тогда было известно как «Сирийская национальная армия» и состояло из трех корпусов. Анкара также поддержала формирование восьми боевых бригад в Идлибе, который считался крепостью оппозиции, и разместила военные посты на северо‑западе Сирии. В 2016–2019 годах Турция при поддержке «Сирийской национальной армии» провела три операции под кодовыми названиями «Оливковая ветвь», «Щит Евфрата» и «Источник мира». Этими операциями Анкара создала буферную зону, освобожденную от террористической «Рабочей партии Курдистана», и одновременно сформировала новую военно‑политическую реальность на севере Сирии. Спустя несколько лет именно эта реальность стала основой падения 50‑летнего режима Асада. Спустя более полутора лет после его свержения остается открытым вопрос: смогла ли Турция заполнить вакуум, возникший после ухода Ирана и частичного отхода России? Что говорят эксперты? В комментарии для haqqin.az член Сирийского туркманского совета, лидер «Движения туркманской мысли», офис которого расположен в Алеппо, Эйхем Чамур отметил, что уход Ирана из Сирии следует рассматривать не только как вывод региональной силы, но и как разрушение широкой сети милиций, военных коридоров, а также системы безопасности и экономического влияния, которую Тегеран строил десятилетиями. Он подтвердил, что Турция усилила свое военное, политическое и экономическое присутствие в сирийском пространстве. В то же время Чамур отмечает, что между сирийской политикой Ирана и сирийской политикой Турции существуют серьезные различия. «Главная причина того, что Иран в прошлом удерживал под влиянием некоторые районы Сирии, заключалась в крайней слабости режима Асада. Тегеран имел влияние не на всю территорию Сирии, а лишь на те части расколотой страны, которые контролировались режимом. Турция же не стремится заполнить вакуум так же, как Иран. Анкаре нужна не слабая и разделенная, а стабильная страна, способная контролировать свои границы, сдерживать вооруженные группировки и потоки беженцев, а также обеспечивать открытость торговых и энергетических маршрутов», — отметил политик.

В комментарии для haqqin.az турецкий журналист и эксперт по безопасности Гюнгер Явузаслан заявил, что, несмотря на поддержку Турцией сирийской оппозиции против режима Асада, сегодня все военные и политические действия Анкары осуществляются в рамках соглашений, подписанных с законным правительством Сирии. Явузаслан подтвердил, что турецкие военнослужащие действуют на ряде сирийских военных баз в соответствии с этими соглашениями. «Сегодня существует реальность: турецкая армия обучает сирийских военнослужащих и оказывает им техническую поддержку. Помимо этого, Турция сохраняет военное присутствие в районах операций «Оливковая ветвь», «Щит Евфрата» и «Источник мира», — подчеркнул эксперт по безопасности. Однако Явузаслан отметил, что Анкара стремится к тому, чтобы возникший на местах вакуум заполнила заново формируемая сирийская армия. При этом он подчеркнул, что основная часть новой сирийской армии состоит из подразделений, которые в прошлом проходили подготовку у турецких военных. «Нужно помнить, что основа сирийской армии — это подразделения, которые ранее проходили военную подготовку в Турции. Именно эти силы размещаются в районах, откуда вышли Иран и Россия. То есть стратегия Анкары заключается в создании сирийской армии, способной заполнить вакуум под контролем турецких военных. Благодаря этому сотрудничеству сирийское крыло террористической организации РПК — СДС было вынуждено разоружиться и пройти интеграцию», — отметил Явузаслан.