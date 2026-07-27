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Новый президент решил закрыть посольство в Азербайджане

10:06 942

Новоизбранный президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья объявил о планах закрытия посольства своей страны в 15 странах, в том числе в Азербайджане, в рамках политики оптимизации государственных расходов.

Де ла Эсприэлья в телевизионном обращении отметил, что начиная с момента инаугурации он закроет по меньшей мере 15 посольств Колумбии по всему миру.

Это посольства в Алжире, Азербайджане, Барбадосе, Кубе, Чехии, Эфиопии, Гане, Гаити, Венгрии, Малайзии, Никарагуа, Румынии, Сенегале и Южной Африке.

Новый лидер также подтвердил, что приостановит процесс открытия посольства Колумбии в Палестине.

Абелардо де ла Эсприэлья победил на президентских выборах в Колумбии в июне текущего года. В должность главы государства он официально вступит 7 августа.

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