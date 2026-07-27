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Россия ударила по Запорожью и Изюму: есть погибшие и пострадавшие

10:12 285

В Запорожье при ударе авиабомбы погиб человек, сообщили власти.

В ночь на понедельник управляемая авиабомба разрушила частный дом в Запорожье, в результате чего погиб мужчина, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Еще два человека, по его данным, были ранены из-за попадания дрона в многоэтажное здание.

Известно, что погибший — 67-летний мужчина. Под завалами могут находиться другие люди, написал Федоров.

Россия удар не комментировала.

В результате российского авиаудара по городу Изюм в Харьковской области травмированы три человека, сообщают спасатели и МВД Украины.

Началось два пожара, «горели конструктивные элементы металлического ангара и складское здание», сказано в сообщении.

Российские военные атаку не комментировали.

Российские военные в ночь на понедельник атаковали Украину 147 беспилотниками, «сбито/подавлено» 123 из них, заявили Воздушные силы ВСУ.

«Зафиксировано попадание» 21 ударного БПЛА в 10 локациях, а также падение обломков, атака продолжается, сказано в заявлении.

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