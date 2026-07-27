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Удары по российским городам: Ростов-на Дону, Белгород. В Удмуртии «самая массированная атака»

10:23 584

Два человека погибли в Ростове-на-Дону при воздушной атаке, сообщил губернатор.

Супружеская пара погибла в результате ночной украинской атаки, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток, написал глава региона в своем телеграм-канале.

В сообщении сказано, что разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах Ростова. Сообщается, что возникли очаги возгорания на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений. Также загорелись несколько автомобилей поблизости с домами.

В результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе, сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

«Прямо сейчас продолжается отражение воздушной атаки в Таганроге», — заявил губернатор.

Украина атаку не комментировала.

В Белгороде загорелись квартиры в жилом доме в результате ночной атаки, сообщили власти.

Ночью Белгород снова был под массированной атакой беспилотников, поступила информация о 12 пострадавших мирных жителях, среди которых двое детей, сообщил оперативный штаб администрации Белгородской области.

«В городе произошли возгорания нескольких квартир многоквартирного дома и более 15 припаркованных автомобилей, — говорится в заявлении. — Частично разрушен частный дом и повреждены несколько многоквартирных домов».

Украина атаку не комментировала.

Телеграм-канал «Пепел» ночью сообщал, что после атаки в Белгороде произошло аварийное отключение электричества, в некоторых квартирах пропадала вода.

Издание не подтверждало версию об ударе по управлению ФСБ — беспилотник, по его информации, попал во двор дома на Гражданском проспекте в центре Белгорода рядом с Соборной площадью. Как сообщал «Пепел», в Восточном округе Белгорода беспилотник упал в частной застройке, начался сильный пожар, еще один БПЛА повредил многоквартирный дом на Харьковской горе. 

«В двух многоэтажных домах временно отключены коммуникации. Возгорания ликвидированы, но возвращение в некоторые квартиры пока невозможно, — сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов. — Есть разрушения в частном секторе в центре города. Повреждено, предварительно, более 15 автомобилей, часть из них сгорела полностью».

Глава Удмуртии сообщил о «самой массированной атаке за последнее время».

«В настоящий момент силами и средствами противовоздушной обороны мы отражаем самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики», — заявил глава региона Александр Бречалов.

«Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он в телеграме.

Украина атаку не комментировала.

Удмуртия уже не раз подвергалась атаке украинских беспилотников.

Удары по российским городам: Ростов-на Дону, Белгород. В Удмуртии «самая массированная атака»
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Удары по российским городам: Ростов-на Дону, Белгород. В Удмуртии «самая массированная атака»
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