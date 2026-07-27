В Баку очень пыльно

Согласно данным, полученным с автоматических станций, в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове количество пыли в воздухе превышает норму в 1,4–1,7 раза.

Официальный представитель Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова заявила, что наблюдаемая в воздухе пыль носит локальный характер и связана с метеорологическими условиями. Причиной такой погоды стал сильный северо-западный ветер, начавшийся сегодня с утренних часов, который распространил массы пыли, сформировавшиеся на сухой поверхности земли, на прилегающие территории.

Ожидается, что пыльная погода сохранится до полудня завтрашнего дня. Скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 28 м/с.