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В Баку очень пыльно

Ульвия Худиева
10:25 392

Согласно данным, полученным с автоматических станций, в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове количество пыли в воздухе превышает норму в 1,4–1,7 раза.

Официальный представитель Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова заявила, что наблюдаемая в воздухе пыль носит локальный характер и связана с метеорологическими условиями. Причиной такой погоды стал сильный северо-западный ветер, начавшийся сегодня с утренних часов, который распространил массы пыли, сформировавшиеся на сухой поверхности земли, на прилегающие территории.

Ожидается, что пыльная погода сохранится до полудня завтрашнего дня. Скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 28 м/с.

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