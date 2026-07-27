Золото и серебро подорожали

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX повысилась на 19,8 доллара и достигла отметки 4 149,5 доллара.
Серебро подорожало на 0,71 доллара – до 59,62 доллара за тройскую унцию.
Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX повысилась на 19,8 доллара и достигла отметки 4 149,5 доллара.
Серебро подорожало на 0,71 доллара – до 59,62 доллара за тройскую унцию.
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