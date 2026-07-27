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Золото и серебро подорожали

10:33 203

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX повысилась на 19,8 доллара и достигла отметки 4 149,5 доллара.

Серебро подорожало на 0,71 доллара – до 59,62 доллара за тройскую унцию.

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Россия ударила по Запорожью и Изюму: есть погибшие и пострадавшие
Россия ударила по Запорожью и Изюму: есть погибшие и пострадавшие
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Новый президент решил закрыть посольство в Азербайджане
Новый президент решил закрыть посольство в Азербайджане
10:06 958
Мобилизация в России приближается? Паника нарастает. «СВО» хороша на расстоянии
Мобилизация в России приближается? Паника нарастает. «СВО» хороша на расстоянии наш обзор
02:39 12918
В Баку стартует чемпионат мира по борьбе
В Баку стартует чемпионат мира по борьбе Среди участников 61 страна, в том числе и Армения
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Три сценария для Трампа
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Звонок Нетаньяху помешал планам Линдси Грэма
Звонок Нетаньяху помешал планам Линдси Грэма
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