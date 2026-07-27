USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.1711
Подписаться на уведомления
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну
Новость дня
«Мудрое обращение»: Киев поддержал призыв Токаева «заморозить» войну

Пентагон делает вид, что «было две войны с Ираном»

10:40 185

Число раненых за время операции против Ирана военнослужащих США увеличилось на 140 и превысило 600 с начала конфликта.

В системе анализа потерь Пентагона (DCAS) также появилась новая категория под названием «Зарубежные операции» для военнослужащих, погибших и раненых, «начиная с 7 июля». Согласно этой категории, в указанный период погибли 14 человек и ранены более 400. Всего же с момента начала войны США против Ирана 28 февраля погибли 18 американских военнослужащих и 624 получили ранения, передает The Guardian.

Издание обращает внимание, что администрация президента США Дональда Трампа пытается классифицировать возобновленную с 6 июля военную кампанию как отдельную от операции «Эпическая ярость». Это связано с законом о военных полномочиях, который требует от президента прекратить военные операции в течение 60 дней без одобрения Конгресса. Администрация Трампа считает, что апрельское прекращение огня с Ираном приостановило отсчет времени с 1 мая. Отдельный подсчет жертв, начинающийся 7 июля, соответствует этой интерпретации. 

Аналитики и официальные лица ставят под сомнение целесообразность учета жертв возобновленных боевых действий отдельно от операции «Эпическая ярость». В частности, член Палаты представителей от Республиканской партии от штата Кентукки Томас Масси назвал это разделение «абсурдной уловкой». Пентагон делает вид, что «было две войны с Ираном, разделенные кратким перемирием», — добавил конгрессмен.

Удары по российским городам: Ростов-на Дону, Белгород. В Удмуртии «самая массированная атака»
Удары по российским городам: Ростов-на Дону, Белгород. В Удмуртии «самая массированная атака»
10:23 591
Украинская разведка продолжает уничтожать российские объекты в Крыму
Украинская разведка продолжает уничтожать российские объекты в Крыму видео
10:18 611
Россия ударила по Запорожью и Изюму: есть погибшие и пострадавшие
Россия ударила по Запорожью и Изюму: есть погибшие и пострадавшие
10:12 288
Новый президент решил закрыть посольство в Азербайджане
Новый президент решил закрыть посольство в Азербайджане
10:06 960
Мобилизация в России приближается? Паника нарастает. «СВО» хороша на расстоянии
Мобилизация в России приближается? Паника нарастает. «СВО» хороша на расстоянии наш обзор
02:39 12922
В Баку стартует чемпионат мира по борьбе
В Баку стартует чемпионат мира по борьбе Среди участников 61 страна, в том числе и Армения
02:26 2332
Три сценария для Трампа
Три сценария для Трампа
02:04 3024
Звонок Нетаньяху помешал планам Линдси Грэма
Звонок Нетаньяху помешал планам Линдси Грэма
00:32 3659
Моджтаба Хаменеи обратился к «Хезболле»
Моджтаба Хаменеи обратился к «Хезболле»
26 июля 2026, 23:12 4819
Зеленский об ударе по иранскому кораблю
Зеленский об ударе по иранскому кораблю обновлено 10:29
10:29 7397
Кровавый парад в Берлине: полиция нашла Абдула Б. и застрелила
Кровавый парад в Берлине: полиция нашла Абдула Б. и застрелила фото, видео; обновлено 21:44
26 июля 2026, 21:44 12301

ЭТО ВАЖНО

Удары по российским городам: Ростов-на Дону, Белгород. В Удмуртии «самая массированная атака»
Удары по российским городам: Ростов-на Дону, Белгород. В Удмуртии «самая массированная атака»
10:23 591
Украинская разведка продолжает уничтожать российские объекты в Крыму
Украинская разведка продолжает уничтожать российские объекты в Крыму видео
10:18 611
Россия ударила по Запорожью и Изюму: есть погибшие и пострадавшие
Россия ударила по Запорожью и Изюму: есть погибшие и пострадавшие
10:12 288
Новый президент решил закрыть посольство в Азербайджане
Новый президент решил закрыть посольство в Азербайджане
10:06 960
Мобилизация в России приближается? Паника нарастает. «СВО» хороша на расстоянии
Мобилизация в России приближается? Паника нарастает. «СВО» хороша на расстоянии наш обзор
02:39 12922
В Баку стартует чемпионат мира по борьбе
В Баку стартует чемпионат мира по борьбе Среди участников 61 страна, в том числе и Армения
02:26 2332
Три сценария для Трампа
Три сценария для Трампа
02:04 3024
Звонок Нетаньяху помешал планам Линдси Грэма
Звонок Нетаньяху помешал планам Линдси Грэма
00:32 3659
Моджтаба Хаменеи обратился к «Хезболле»
Моджтаба Хаменеи обратился к «Хезболле»
26 июля 2026, 23:12 4819
Зеленский об ударе по иранскому кораблю
Зеленский об ударе по иранскому кораблю обновлено 10:29
10:29 7397
Кровавый парад в Берлине: полиция нашла Абдула Б. и застрелила
Кровавый парад в Берлине: полиция нашла Абдула Б. и застрелила фото, видео; обновлено 21:44
26 июля 2026, 21:44 12301
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться