Банк Республика привлек €22 млн от EFSE для поддержки малого и среднего бизнеса в Азербайджане

Согласно соглашению, EFSE предоставит Банку Республика кредит в азербайджанских манатах (AZN) в эквиваленте 22 миллионов евро сроком на пять лет. Привлеченные средства позволят банку расширить возможности финансирования бизнеса и увеличить объем долгосрочных кредитных ресурсов, доступных для предпринимателей. Финансирование будет направлено на поддержку микро, малых и средних предприятий, а также женщин-предпринимателей.

Банк Республика, один из ведущих банков страны, поддерживающий реальный сектор в Азербайджане, и Европейский Фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE) подписали новое крупное кредитное соглашение.

Благодаря широкой филиальной сети по всей стране Банк Республика обеспечит доступность финансирования для предпринимателей во всех регионах Азербайджана. Реализация соглашения будет способствовать развитию регионального бизнеса, повышению доступности финансовых услуг, созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности и внесет дополнительный вклад в устойчивый экономический рост страны.

О Банке Республика

Основанный в 1992 году Банк Республика ОАО является одним из ведущих коммерческих банков Азербайджана и входит в число системно значимых финансовых институтов страны. Банк предоставляет широкий спектр финансовых услуг для физических лиц, предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), а также корпоративных клиентов. Благодаря широкой филиальной сети и современным цифровым банковским решениям Банк Республика способствует повышению доступности финансовых услуг, развитию предпринимательства и устойчивому экономическому росту Азербайджана. Развивая долгосрочное сотрудничество с ведущими международными финансовыми институтами, Банк поддерживает финансирование реального сектора экономики и расширение финансовой инклюзивности в стране.

Более подробная информация: www.bankrespublika.az

О EFSE

Европейский фонд для Юго-Восточной Европы (European Fund for Southeast Europe – EFSE) является инвестиционным фондом воздействия, деятельность которого направлена на содействие экономическому развитию и повышению благосостояния стран Юго-Восточной Европы и Кавказа. Через два своих субфонда — Региональный субфонд (RSF) и Украинский субфонд (USF) — EFSE предоставляет специализированные финансовые решения, способствующие развитию предпринимательства, расширению финансовой доступности и поддержке местных экономик. EFSE был учрежден в 2005 году по инициативе Банка развития KfW при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Европейской комиссии. Являясь первым государственно-частным партнерством подобного рода, фонд привлекает капитал от донорских организаций, международных финансовых институтов и частных институциональных инвесторов. Управление инвестиционным портфелем осуществляет немецкая компания Finance in Motion GmbH, а функции управляющей компании выполняет Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (Люксембург).

Более подробная информация: www.efse.lu

О Finance in Motion

Компания Finance in Motion осуществляет структурирование, управление и консультационное сопровождение 10 инвестиционных фондов с совокупным объемом активов почти 4 млрд евро, все из которых классифицированы в соответствии со статьей 9 Регламента SFDR. Эти фонды частного рынка создают долгосрочное положительное воздействие для общества и окружающей среды посредством сотрудничества с региональными финансовыми посредниками, прямых инвестиций, консультационных услуг и программ по развитию институционального потенциала. Основанная в Германии и обладающая широкой локальной экспертизой — от Латинской Америки до Восточной Европы, — компания Finance in Motion более 20 лет осуществляет инвестиционную деятельность на развивающихся рынках. Более подробная информация: www.finance-in-motion.com