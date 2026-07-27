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Зеленский об ударе по иранскому кораблю
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Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Иран грозит Киеву. А чем?

Наш обзор
Самед Керимов, аналитик haqqin.az
11:06 1955

В ночь на 25 июля дальнобойные дроны Службы безопасности Украины (СБУ) отработали по Каспию. Утром МИД Ирана сообщил о взрыве на иранском торговом судне: один моряк погиб, второй ранен.

Временного поверенного Украины вызвали в Тегеране и вручили ноту протеста, а Аббас Аракчи, глава МИД ИРИ, написал в X, что удар нанесен по указке Израиля и «не может остаться без ответа».

26 июля Тегеран объявил, что прекращает ответные удары по американским целям — вслед за Вашингтоном, который остановил свои. То есть за сутки Иран вышел из обмена ударами с США и пообещал возмездие Украине.

Разберем, каким может быть это возмездие.

В Тегеране заявили, что Киев действовал по указке Израиля

Чей пароход?

СБУ отчиталась в ту же ночь. В акватории Каспия поражены ракетный катер проекта 12418 «Молния», нефтедобывающая платформа месторождения имени Филановского, грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey. Оба парохода под международными санкциями, и оба, по версии Киева, перевозили военные грузы между Ираном и Россией. Зеленский заявил: «Очень хорошие результаты дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря».

Дальше начинается самое интересное. Port Olya 2 построен в 2012 году, ходит под российским флагом и принадлежит подсанкционной компании «МГ-Флот». Begey — тоже под российским флагом, судовладелец ООО «Арапакс». По данным украинской разведки, с июля 2022-го по июнь 2023 года этот сухогруз одиннадцать раз ходил в Амирабад, Ноушехр, иранскую Астару и Анзали и возвращался в Астрахань с выключенным AIS.

Обратите внимание: оба судна российские. Иранскими их не называет даже Киев. А вот третье судно назвали не Тегеран и не Киев, а Сергей Лавров во время телефонного разговора с Аракчи, который состоялся по инициативе Тегерана: сухогруз «Ана», иранской принадлежности, вышел из Астрахани с «гражданским грузом». То есть иранское судно опознает российский министр иностранных дел, а его иранский коллега благодарит астраханские власти за помощь экипажу.

Лавров во время телефонного разговора заявил, что сухогруз «Ана», иранской принадлежности, вышел из Астрахани с «гражданским грузом»

Море мира закончилось

18 марта израильская авиация впервые ударила по военно-морской базе и порту Бендер-Энзели на Каспии, где стоит основная группировка северного флота Ирана. По израильским данным, было поражено около пяти судов; разбор снимков показал минимум два ракетных катера типа «Сина» и корвет «Хамзе». Бывший командующий израильским флотом Элиэзер Марум объяснил смысл операции The Wall Street Journal: перекрыть российскую контрабанду и показать иранцам, что «морской обороны на Каспии у них нет».

Представитель МИД РФ Мария Захарова тогда напомнила, что Каспий всегда считался пространством мира и сотрудничества, и предупредила о риске «втягивания прикаспийских государств в военный конфликт».

Украина начала бить по Каспию еще раньше. Август 2025-го — сухогруз Port Olya 4 в астраханском порту Оля, по сведениям Киева, с компонентами «шахедов» в трюме; логистика узла встала почти на неделю. Декабрь — лукойловская платформа «Ракушечное». Май этого года — малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт», носитель «Калибров», которыми по украинским городам бьют именно из каспийской акватории. Июль — Филановское, «Молния» и два парохода.

Чем стрелять?

Дальность здесь не главное препятствие, хотя ее обычно называют первой. Иранские ракеты средней дальности бьют примерно на две тысячи километров. От северо-западных провинций Ирана до Киева по прямой около 1900 километров. На бумаге сходится. Не сходится все остальное.

Первое — арсенал. Израильская оценка на начало войны: около 2500 ракет, способных достать Израиль. К 5 апреля, накануне первого перемирия, офицер израильских ВВС говорил уже о тысяче с небольшим. В мае The New York Times со ссылкой на американскую разведку писала, что Иран сохранил порядка 70 процентов довоенных запасов; командующий CENTCOM Брэд Купер в Сенате назвал эти публикации неточными и своей цифры не привел. Разброс огромный.

Второе — пусковые установки. Ракета без транспортно-пускового комплекса остается складской единицей, а по комплексам американцы работали несколько месяцев прицельно.

Третье — дальность и траектория. Ракета, пущенная по Украине из северо-западного Ирана, должна пересечь воздушное пространство Южного Кавказа и России. Тегеран должен ударить по стране, с которой формально не воюет, в момент, когда воюет с Соединенными Штатами. Такую подпись, полагаем, в Тегеране сейчас не поставит никто.

Реальный ответ Аракчи уже дал, и состоит он из двух телефонных звонков — Кае Каллас и Сергею Лаврову — и обращения в Совбез ООН. Государство, чей КСИР в июле объявил Ормузский пролив закрытым, требует от международного сообщества защитить свободу судоходства. Прекрасное сочетание, не правда ли?

Есть у иранской позиции еще одно уязвимое место, вписанное прямо в текст ноты. МИД Ирана подчеркнул, что исламская республика «никогда не вмешивалась в российско-украинский конфликт». Если так, то в трюмах шел изюм, а одиннадцать рейсов с выключенным AIS почудились украинской разведке. Если не так, то Иран четвертый год снабжает одну из воюющих сторон, и удар по логистике — не акт агрессии, а издержки участия. Выбрать между двумя версиями Тегеран не может, поэтому выбрал третью: во всем виноват Израиль. Формула снимает с Киева субъектность, с Тегерана — ответственность и не требует ни одного действия. Ровно поэтому ее и выбрали.

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