Иран грозит Киеву. А чем?

В ночь на 25 июля дальнобойные дроны Службы безопасности Украины (СБУ) отработали по Каспию. Утром МИД Ирана сообщил о взрыве на иранском торговом судне: один моряк погиб, второй ранен. Временного поверенного Украины вызвали в Тегеране и вручили ноту протеста, а Аббас Аракчи, глава МИД ИРИ, написал в X, что удар нанесен по указке Израиля и «не может остаться без ответа». 26 июля Тегеран объявил, что прекращает ответные удары по американским целям — вслед за Вашингтоном, который остановил свои. То есть за сутки Иран вышел из обмена ударами с США и пообещал возмездие Украине. Разберем, каким может быть это возмездие.

Чей пароход? СБУ отчиталась в ту же ночь. В акватории Каспия поражены ракетный катер проекта 12418 «Молния», нефтедобывающая платформа месторождения имени Филановского, грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey. Оба парохода под международными санкциями, и оба, по версии Киева, перевозили военные грузы между Ираном и Россией. Зеленский заявил: «Очень хорошие результаты дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря». Дальше начинается самое интересное. Port Olya 2 построен в 2012 году, ходит под российским флагом и принадлежит подсанкционной компании «МГ-Флот». Begey — тоже под российским флагом, судовладелец ООО «Арапакс». По данным украинской разведки, с июля 2022-го по июнь 2023 года этот сухогруз одиннадцать раз ходил в Амирабад, Ноушехр, иранскую Астару и Анзали и возвращался в Астрахань с выключенным AIS. Обратите внимание: оба судна российские. Иранскими их не называет даже Киев. А вот третье судно назвали не Тегеран и не Киев, а Сергей Лавров во время телефонного разговора с Аракчи, который состоялся по инициативе Тегерана: сухогруз «Ана», иранской принадлежности, вышел из Астрахани с «гражданским грузом». То есть иранское судно опознает российский министр иностранных дел, а его иранский коллега благодарит астраханские власти за помощь экипажу.

Море мира закончилось 18 марта израильская авиация впервые ударила по военно-морской базе и порту Бендер-Энзели на Каспии, где стоит основная группировка северного флота Ирана. По израильским данным, было поражено около пяти судов; разбор снимков показал минимум два ракетных катера типа «Сина» и корвет «Хамзе». Бывший командующий израильским флотом Элиэзер Марум объяснил смысл операции The Wall Street Journal: перекрыть российскую контрабанду и показать иранцам, что «морской обороны на Каспии у них нет». Представитель МИД РФ Мария Захарова тогда напомнила, что Каспий всегда считался пространством мира и сотрудничества, и предупредила о риске «втягивания прикаспийских государств в военный конфликт». Украина начала бить по Каспию еще раньше. Август 2025-го — сухогруз Port Olya 4 в астраханском порту Оля, по сведениям Киева, с компонентами «шахедов» в трюме; логистика узла встала почти на неделю. Декабрь — лукойловская платформа «Ракушечное». Май этого года — малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт», носитель «Калибров», которыми по украинским городам бьют именно из каспийской акватории. Июль — Филановское, «Молния» и два парохода. Чем стрелять? Дальность здесь не главное препятствие, хотя ее обычно называют первой. Иранские ракеты средней дальности бьют примерно на две тысячи километров. От северо-западных провинций Ирана до Киева по прямой около 1900 километров. На бумаге сходится. Не сходится все остальное. Первое — арсенал. Израильская оценка на начало войны: около 2500 ракет, способных достать Израиль. К 5 апреля, накануне первого перемирия, офицер израильских ВВС говорил уже о тысяче с небольшим. В мае The New York Times со ссылкой на американскую разведку писала, что Иран сохранил порядка 70 процентов довоенных запасов; командующий CENTCOM Брэд Купер в Сенате назвал эти публикации неточными и своей цифры не привел. Разброс огромный.