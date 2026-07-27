Азербайджан как новый центр влияния: от стратегического мышления к человеческому капиталу

В последние годы благодаря последовательной и целенаправленной политике, проводимой под руководством президента Ильхама Алиева, Азербайджан значительно укрепил свои позиции в регионе, международный авторитет и статус надежного партнера. Полное восстановление территориальной целостности и суверенитета, масштабные работы по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, укрепление стратегических партнерств в сфере энергетической безопасности, расширение транспортно-логистического потенциала, проведение крупных международных мероприятий и развитие цифровых государственных сервисов вывели повестку развития страны на качественно новый уровень. Сегодня Азербайджан — это не только государство с выгодным географическим положением и ресурсами, но и страна, которая умеет превращать свои преимущества в основу международного сотрудничества, экономического роста и регионального влияния. Поэтому тема менторского кейса финального этапа VI конкурса «Восхождение» (Yüksəliş) — «Новый центр влияния: Азербайджан» — была выбрана не случайно. Она отражает нынешний этап развития страны и подчеркивает необходимость в ближайшие годы максимально раскрыть существующий потенциал, превратив его в реальные преимущества и дополнительную ценность для государства, бизнеса и общества.

В современном мире понятие регионального центра существенно изменилось. Сегодня государства выходят на первый план не только благодаря выгодному географическому положению, наличию портов, аэропортов или энергоресурсов, но и способности эффективно использовать эти преимущества, создавая новые возможности для развития. Транзит сам по себе открывает широкие перспективы, однако именно развитая логистика, скорость и надежность поставок, цифровые технологии, страхование, сертификация и региональная дистрибуция превращают страну в центр влияния. Энергоресурсы остаются важным преимуществом, но их стратегическое значение усиливают энергетическая безопасность, зеленый переход, дипломатия и региональное сотрудничество. Международные мероприятия привлекают внимание мирового сообщества, однако настоящий авторитет стране обеспечивает способность быть площадкой для диалога, достижения договоренностей и совместного поиска решений. Именно этот подход лег в основу менторского кейса. Перед финалистами стоял ключевой вопрос: в каких направлениях Азербайджан в ближайшие годы способен стать региональным центром влияния и какую практическую ценность этот выбор может создать для государства, бизнеса и граждан?

Этот вопрос не предполагал единственно правильного ответа. Его задача заключалась в том, чтобы показать, насколько глубоко участники понимают преимущества страны, умеют анализировать их, сопоставлять и определять приоритеты. Финалистам предстояло сосредоточиться на двух ключевых направлениях развития, определив их среди множества возможных вариантов. Свой выбор необходимо было обосновать, обозначить возможные риски, разграничить роли государства и бизнеса, предложить первый практический шаг и определить критерии оценки ожидаемого результата. Ценность такого подхода заключается в том, что стратегическое мышление — это не просто способность выдвигать идеи. Оно предполагает умение делать осознанный выбор, аргументированно определять направления использования ресурсов и понимать, по каким критериям будет оцениваться эффективность принятых решений. Именно для выявления и развития этого навыка и был разработан менторский кейс, особенность которого заключалась также в том, что обсуждение вышло за рамки взаимодействия самих участников. 22 руководителя высокого уровня, представляющие государственный и частный секторы Азербайджана, почти два часа находились за одним столом с финалистами, совместно анализируя предложенную тему и обсуждая возможные решения. Это не был классический формат выступлений или формального наставничества. Наставники стали полноценными участниками процесса: задавали вопросы, проверяли предложенные решения на соответствие реальным условиям, обращали внимание на возможные риски и обсуждали, как эти идеи могут быть воплощены в практические решения, создающие ценность для государства. В таком формате за одним столом встретились, с одной стороны, руководители с большим опытом государственного и корпоративного управления, а с другой — финалисты, представляющие новое поколение управленцев. Их объединял ключевой вопрос: в каких сферах Азербайджан способен преобразовать свои нынешние преимущества в более значимое региональное влияние. Это была встреча опыта и потенциала, стратегического государственного видения и инициативного мышления.

Обсуждения показали, что региональный потенциал Азербайджана следует оценивать в целом, а не через призму отдельных секторов. Энергетику необходимо рассматривать не только как источник экспортных доходов, но и как важный фактор энергобезопасности и зеленого перехода. Логистика — не только транзитная функция, но и совокупность услуг, создающих дополнительную ценность, а также возможности региональной дистрибуции. Цифровые государственные сервисы могут стать моделью эффективного госуправления и разработки современных сервисов для всего региона. Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура формирует опыт, который может быть востребован в сфере территориального развития, возвращения населения и создания умных городов и сел. Все это соответствует курсу развития, определенного президентом Ильхамом Алиевым. Достижения Азербайджана последних лет стали результатом государственной политики, объединяющей вопросы безопасности, экономического развития, дипломатии, социальных услуг, человеческого капитала и международного доверия. На следующем этапе одной из ключевых задач становится раскрытие этих преимуществ и их развитие во взаимосвязанных направлениях, способных создавать дополнительную ценность. Особое значение в этом процессе приобретает человеческий капитал. Созданная за последние годы инфраструктура, укрепившийся международный авторитет и расширяющиеся региональные возможности открывают перед страной новые перспективы. Однако превращение этих возможностей в устойчивые результаты во многом зависит от профессиональных кадров, которые понимают стратегический курс страны и способны воплощать его в практических решениях в своих сферах деятельности.