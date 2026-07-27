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Зеленский об ударе по иранскому кораблю
Новость дня
Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Нетаньяху рассказал о требовании американцев и пообещал сопротивляться

11:10 985

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал министров своего кабинета о том, что США настаивают на выводе израильских войск из Сирии, Ливана и сектора Газа. Об этом сообщает 13-й канал израильского ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно собеседнику телеканала, Вашингтон заинтересован в том, чтобы армия Израиля осуществила «серию отводов» на трех фронтах, но не уточняет, идет ли речь о полном или частичном выводе войск.

При этом отмечается, что Нетаньяху выразил несогласие с этим и заявил своим министрам, что намерен сопротивляться. «Я скажу им «нет», - цитирует телеканал заявление израильского премьера.

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