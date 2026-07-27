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Зеленский об ударе по иранскому кораблю
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Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Зеленский о «большом вызове» для Украины

11:25 1035

Украина испытывает критический дефицит ракет для защиты от массированных ударов РФ баллистическими ракетами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

По его словам, он сосредоточен на переговорах с США, президентом Дональдом Трампом и другими союзниками, чтобы те продолжали предоставлять деньги и оружие для защиты Украины, а также усиливали санкции против России.

Зеленский подчеркнул, что противовоздушная оборона остается приоритетом, ведь РФ все чаще применяет баллистические ракеты по крупным городам. Только на прошлой неделе по Киеву за один час было выпущено 40 таких ракет.

«Нам не хватает ракет для защиты, это проблема. Недостаточно санкций против военного производства России — они могут наращивать производство баллистических ракет, поэтому нам нужна противовоздушная оборона как можно скорее», — подчеркнул глава государства. 

Президент сказал, что из-за конфликта на Ближнем Востоке Украине теперь не хватает средств ПВО.

«Теперь я понимаю корни проблемы. Я понимаю, что отношения между США и странами Ближнего Востока, и понимаю, что Штаты сосредоточены на Ближнем Востоке, но из-за этого у нас возник этот вызов, и для нас это большая проблема», — отметил Зеленский.

Украинский лидер сказал, что пытается решить этот вопрос совместно с европейскими партнерами, американцами и другими странами, назвав это «большим вызовом для Украины».

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