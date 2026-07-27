Хроники МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжаeт деятельность по выполнению возложенных на него задач, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Так, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» МЧС, соответствующими структурами Министерства за прошедшую неделю был осуществлен 881 выезд на пожары, проведены аварийно-спасательные операции по 36 фактам нахождения в беспомощном состоянии и двум фактам дорожно-транспортных происшествий. В результате принятых срочных и неотложных мер было обеспечено оперативное тушение пожаров и спасение жизней людей.

В целом силами Министерства по чрезвычайным ситуациям за прошедшую неделю было спасено 38 человек, из них 9 несовершеннолетних, 2 человека получили травмы, переданы тела 7 погибших.