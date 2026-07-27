Экс-президенту Южной Кореи вынесли приговор

Южнокорейский суд приговорил бывшего президента Юн Сок Ёля к 18 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения на три года, признав его виновным в нарушении избирательного законодательства в связи с ложными заявлениями, сделанными им во время президентской избирательной кампании 2022 года.

Если приговор будет оставлен в силе по итогам апелляционного разбирательства, это может вынудить партию «Сила народа» Юна вернуть 39,7 млрд вон (27,1 млн долларов) – средства на покрытие избирательных расходов, выплаченные ей Национальной избирательной комиссией после его победы на президентских выборах.

Центральный районный суд Сеула установил, что Юн сделал ложные заявления в ходе президентской избирательной кампании 2022 года, когда он отрицал, что знакомил бывшего налогового чиновника с адвокатом, и утверждал, что ни он, ни его жена, бывшая первая леди Ким Кён Хи, не встречались с шаманом Чон Сон Бэ. Обе эти связи стали предметом пристального внимания в ходе предвыборной кампании.

Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что Юн действительно представил адвоката бывшему чиновнику и поддерживал длительные отношения с Чон Сон Бэ после того, как впервые познакомился с ним через Ким. Прокуроры просили назначить двухлетний срок лишения свободы, утверждая, что высказывания Юна способствовали ослаблению внимания к этим обвинениям в ходе президентской предвыборной кампании.

Юн, который отрицал свою вину, планирует обжаловать приговор, сообщил его адвокат.