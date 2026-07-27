Иран: Не позволим США...

Иран не позволит США определять время войны и мира. Об этом заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.
Он отметил, что главными критериями для Ирана являются национальные интересы и национальная безопасность.
«Непонятно, почему США считают, что именно они управляют войной. Они полагали, что смогут быстро сокрушить Иран, однако этого не произошло. Они должны взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию», — подчеркнул Багаи.
Представитель МИД отметил, что Иран принимает решения, руководствуясь своими национальными интересами и безопасностью.
«Мы никогда не позволяли и не позволим США определять время войны и мира. Когда этого потребуют наши национальные интересы, мы будем защищать себя. Когда мы сочтем, что дипломатия служит защите наших национальных интересов, мы воспользуемся этим инструментом», — добавил он.
Кроме того, Министерство иностранных дел Ирана опровергло сообщения об обмене посланиями с США, а также о том, что Тегеран якобы просит провести переговоры в Женеве или Пакистане.
По словам официального представителя ведомства Исмаила Багаи, сообщения о том, что Иран обратился с просьбой о проведении переговоров, не соответствуют действительности и не отвечают политическому подходу страны.
«Сообщения о том, что Иран выступил с просьбой о переговорах, являются вымыслом», — подчеркнул Багаи.
Он отметил, что Иран никогда не уклонялся от использования дипломатических средств для защиты своих национальных интересов, но в то же время не предпринимает шагов, которые могут создать у противоположной стороны ошибочное представление.
По словам Багаи, некоторые посредники передают Тегерану послания, направленные Соединенными Штатами. Вместе с тем в настоящее время между Ираном и США не ведется никаких прямых переговоров.
*** 11:56
Обмен мнениями между Ираном и США продолжается, однако предпосылок к переговорам нет. Об этом в интервью австрийскому телевидению ORF сказал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.
По его словам, неотложным приоритетом Ирана является не участие в переговорах, а защита собственного суверенитета.
«Мы проводим обмен мнениями, но в настоящее время нашим приоритетом является защита суверенитета, территориальной целостности и народа Ирана», — отметил Багаи.
Обвинив Вашингтон в неоднократном срыве дипломатических усилий, он заявил, что действия США уничтожают условия, необходимые для переговоров, и нарушают предыдущие договоренности с Тегераном.
Багаи расценил последние атаки США как продолжение незаконной войны против Ирана, заявив, что это демонстрирует невыполнение Вашингтоном своих обязательств.
Официальный представитель МИД заверил, что Тегеран выполняет свои обязательства по обеспечению безопасности международного судоходства в Ормузском проливе, однако не допустит превращения стратегического водного пути в платформу для угрозы национальной безопасности страны.
Коснувшись ядерного соглашения 2015 года, Багаи отметил, что после выхода США из этого соглашения европейские страны также не выполнили свои обязательства и по этой причине на них «лежит большая ответственность перед Ираном».