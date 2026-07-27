Иран: Не позволим США...

Иран не позволит США определять время войны и мира. Об этом заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

Он отметил, что главными критериями для Ирана являются национальные интересы и национальная безопасность.

«Непонятно, почему США считают, что именно они управляют войной. Они полагали, что смогут быстро сокрушить Иран, однако этого не произошло. Они должны взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию», — подчеркнул Багаи.

Представитель МИД отметил, что Иран принимает решения, руководствуясь своими национальными интересами и безопасностью.

«Мы никогда не позволяли и не позволим США определять время войны и мира. Когда этого потребуют наши национальные интересы, мы будем защищать себя. Когда мы сочтем, что дипломатия служит защите наших национальных интересов, мы воспользуемся этим инструментом», — добавил он.

Кроме того, Министерство иностранных дел Ирана опровергло сообщения об обмене посланиями с США, а также о том, что Тегеран якобы просит провести переговоры в Женеве или Пакистане.

По словам официального представителя ведомства Исмаила Багаи, сообщения о том, что Иран обратился с просьбой о проведении переговоров, не соответствуют действительности и не отвечают политическому подходу страны.

«Сообщения о том, что Иран выступил с просьбой о переговорах, являются вымыслом», — подчеркнул Багаи.

Он отметил, что Иран никогда не уклонялся от использования дипломатических средств для защиты своих национальных интересов, но в то же время не предпринимает шагов, которые могут создать у противоположной стороны ошибочное представление.

По словам Багаи, некоторые посредники передают Тегерану послания, направленные Соединенными Штатами. Вместе с тем в настоящее время между Ираном и США не ведется никаких прямых переговоров.