В Баку дерево упало на прохожего

Из-за ветреной погоды в Баку упало дерево. В результате пострадал один человек. В Министерстве здравоохранения сообщили haqqin.az, что человек, оказавшийся под деревом, упавшим из-за сильного ветра, был госпитализирован в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения.

В результате проведенного обследования пациенту установлен диагноз: внутрисуставной перелом дистального конца правой лучевой кости. Врачи оказали необходимую медицинскую помощь, после чего наложена гипсовая лонгета.

Поскольку состояние пациента оценивалось как удовлетворительное, он был отпущен домой на амбулаторное лечение. Ему даны соответствующие рекомендации по лечению и медицинскому наблюдению в домашних условиях.

В целом из-за ветреной погоды, продолжающейся со вчерашнего дня, в городе Баку упали семь деревьев и сломались 22 ветки.

В Объединении хозяйства озеленения города Баку сообщили, что в настоящее время на территориях ведутся работы по очистке.