Голод в Уганде: уже 19 умерших

Уганда приступила к распределению чрезвычайной продовольственной помощи после того, как в районе на востоке страны, страдающем от затянувшейся засухи, было зарегистрировано не менее 19 случаев смерти от голода.
В регионе Карамоджа в Уганде нарастает кризисная ситуация: из-за отсутствия ожидаемых в этом сезоне дождей урожай погиб, в результате чего 1,5 миллиона жителей региона столкнулись с острой нехваткой продовольствия и ростом уровня недоедания.
Сеть систем раннего предупреждения о голоде – глобальная картографическая сеть, призванная оповещать об угрозах продовольственной безопасности, – сообщила, что ситуация в регионе Карамоджа ухудшилась до кризисного уровня.
В рамках первой крупномасштабной операции такого рода, организованной правительством Уганды после возникновения дефицита финансирования в связи с сокращением объема помощи, власти объявили о планах распределить 9400 тонн продовольственной помощи в течение следующих двух месяцев.
В Карамодже наблюдается самая сильная засуха за последние годы. Фермеры понесли потери урожая, поскольку последние значительные осадки были зафиксированы в апреле – в начале посевного сезона.