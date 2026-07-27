Голод в Уганде: уже 19 умерших

Уганда приступила к распределению чрезвычайной продовольственной помощи после того, как в районе на востоке страны, страдающем от затянувшейся засухи, было зарегистрировано не менее 19 случаев смерти от голода.

В регионе Карамоджа в Уганде нарастает кризисная ситуация: из-за отсутствия ожидаемых в этом сезоне дождей урожай погиб, в результате чего 1,5 миллиона жителей региона столкнулись с острой нехваткой продовольствия и ростом уровня недоедания.