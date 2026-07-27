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Зеленский об ударе по иранскому кораблю
Новость дня
Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Иран все о Зеленском

12:12 987

МИД Ирана сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с «анархистами, спровоцировавшими Первую мировую войну».

«Поведение президента Украины напоминает поведение анархистов, которые накануне Первой мировой войны совершали театральные и очень опасные действия, последствия которых затронули всю Европу.

Украинский режим четыре года назад низвел свою страну до уровня инструмента для геополитических споров между державами.

За этот период он выдвигал обвинения против самых разных стран. Вместо того чтобы сосредоточиться на решении проблемы и спасении своей страны и региона от войны, которую он навязал Восточной Европе — и в каком-то смысле всему миру, — он постоянно перекладывал вину на других», — сказал представитель иранского МИД Исмаил Багаи на брифинге.

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