Сколько Азербайджан потратил на восстановление освобожденных территорий?

Свыше 1 млрд манатов потрачено в I полугодии на восстановление освобожденных территорий.
В январе-июне текущего года, согласно расходным кассовым ордерам, представленным организациями-заказчиками по соответствующим проектам, в целях реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий было израсходовано 30,4% предусмотренных на год средств, или 1 млрд 64,1 млн манатов.
Как сообщили в Министерстве финансов, 974,1 млн манатов из этих средств было направлено на проекты инфраструктурного назначения (489,3 млн манатов – на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильно-дорожной инфраструктуры; 371,1 млн манатов – на проведение работ по проектированию и строительству новых жилых комплексов; 67,6 млн манатов – на создание туристической инфраструктуры; 15,9 млн манатов – на проектирование и строительство канатной дороги в городах Шуша, Ханкенди и Лачин; 15,3 млн манатов – на обеспечение электроснабжения населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях; 7,6 млн манатов – на подготовку проектно-сметной документации по строительству магистральных водопроводов, канализационных и дождевых коллекторов и сооружений; 7,3 млн манатов – на организацию деятельности промышленных парков и создание инфраструктуры на их территории), 29,8 млн манатов – на финансирование проектов социального назначения в сферах здравоохранения и культуры, 45,3 млн манатов – на разминирование территорий, а 14,9 млн манатов – на расходы по строительству и ремонту объектов оборонного и правоохранительного назначения.