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Стрельба на фестивале в Сиэтле: есть погибшие и раненые

12:32 568

Двое неизвестных устроили перестрелку на фестивале The Bite of Seattle в США. В результате погибли три человека, пятеро были ранены, в том числе двухлетний ребенок.

В Сиэтле в результате стрельбы, открытой неизвестными на ежегодном городском фестивале The Bite of Seattle около 18:00 (по местному времени) в воскресенье, 26 июля, погибли три человека. Еще по меньшей мере пятеро были ранены, в том числе двухлетний мальчик.

По данным мэра города Кэти Уилсон, в связи с трагедией был задержан один человек. Первоначально мэрия сообщила о задержании двоих, но впоследствии эту информацию скорректировали без дальнейших пояснений.

Полиция Сиэтла полагает, что злоумышленников было двое: они стреляли друг в друга. На пресс-конференции, которая началась с небольшой задержкой, заместитель начальника полиции Тайрон Дэвис подтвердил задержание одного подозреваемого. Еще один человек находится в розыске в связи с перестрелкой, указал он.

Подробной информации о личностях этих двух людей предоставлено не было. Дэвис отметил лишь, что разыскиваемый подозреваемый не представляет угрозы для населения. По его словам, это «молодой человек».

Поскольку момент стрельбы не был запечатлен камерами, полиция просит очевидцев поделиться имеющимися у них сведениями. «Нам нужна ваша помощь, мы не сможем решить эту проблему без помощи нашего общества», — подчеркнул Тайрон Дэвис на пресс-конференции, обращаясь к посетителям фестиваля и журналистам.

По данным местного онлайн-издания The Seattle Times, на фестивале The Bite of Seattle присутствовали тысячи людей. В прошлом году это мероприятие, проходившее с 25 по 27 июля, по данным СМИ, посетили 282 000 человек.

Губернатор штата Вашингтон Боб Фергусон выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что молится о них и о спасателях, «которые работают, чтобы спасти человеческие жизни».

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