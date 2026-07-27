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Зеленский об ударе по иранскому кораблю
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Зеленский об ударе по иранскому кораблю

В Госслужбе обсудили июльский призыв в армию

12:38 411

В аппарате Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу состоялось заседание Центральной призывной комиссии, посвященное ходу июльского призыва на срочную действительную военную службу.

Согласно информации пресс-службы ведомства, заседание прошло под председательством начальника Государственной службы генерал-майора Мурсала Ибрагимова. Было обсуждено исполнение распоряжения президента Азербайджанской Республики «О призыве граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу с 1 по 30 июля 2026 года и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы».

На заседании было отмечено, что Государственной службой проведен необходимый комплекс мероприятий для успешного проведения июльского призыва 2026 года и качественного комплектования Вооруженных сил военнослужащими срочной действительной военной службы.

«Центральная призывная комиссия, созданная в соответствии с постановлением Кабинета Министров, осуществляет руководство районными (городскими) призывными комиссиями и контроль за их деятельностью по вопросам призыва граждан на срочную действительную военную службу. В состав Центральной призывной комиссии входят представители 15 государственных органов», - говорится в сообщении пресс-службы.

По итогам заседания по вопросам, включенным в повестку дня, были приняты соответствующие решения.

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