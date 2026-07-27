Зеленский рассказал, чего боится Путин

У российских граждан появляется все больше вопросов к своему президенту Владимиру Путину. Об этом в интервью Sky News сказал украинский лидер Владимир Зеленский.

«У Путина возникает все больше внутренних вопросов со стороны людей: «Где бензин? Что делать? Как жить без логистики? Без дизельного топлива?» - сказал президент Украины.

По словам Зеленского, ситуация становится «очень, очень сложной». Он также заявил, что Путин «боится собственного общества, внутренних вызовов, вопросов, которые ему задают граждане, и общего настроения внутри страны».