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Зеленский об ударе по иранскому кораблю
Новость дня
Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Будет ветрено

13:10 180

28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно ясная погода, порывистый северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-восточным. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 22-25, днем — 29-33 градуса тепла.

Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-75%, днем — 50-60%.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно ясная погода, в горных местностях — туман, западный ветер будет дуть с порывами.

Температура воздуха ночью 22-27, днем — 35-39, местами — 40-41, в горах ночью - 15-20, днем — 25-30 градусов выше нуля.

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