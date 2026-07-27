Будет ветрено

28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно ясная погода, порывистый северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-восточным. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 22-25, днем — 29-33 градуса тепла.
Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-75%, днем — 50-60%.
В регионах Азербайджана ожидается преимущественно ясная погода, в горных местностях — туман, западный ветер будет дуть с порывами.
Температура воздуха ночью 22-27, днем — 35-39, местами — 40-41, в горах ночью - 15-20, днем — 25-30 градусов выше нуля.