Недавний рабочий визит правительственной делегации Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе в Сингапур прошел в обстановке, когда военные события на Ближнем Востоке увеличили роль проходящего через Грузию и Азербайджан Среднего коридора. Одновременно сказались эти события и на Сингапуре как крупнейшем мировом логистическом хабе, связывающем Европу, Ближний Восток и Восточную Азию. Интерес сингапурских инвесторов к Грузии, ее транзитным и инновационным возможностям объективно вырос. С этой точки зрения визит Кобахидзе в Сингапур стал своевременным. Были проведены встречи с представителями финтех-компаний и руководством оператора сингапурских аэропортов Changi Airports International. Темами переговоров стали инвестиционные возможности Грузии, включая возможное участие сингапурских инвесторов в проектах нового аэропорта Вазиани и глубоководного порта Анаклиа. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе также заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Сингапуром в таких сферах, как информационные технологии и внедрение искусственного интеллекта.

Между Сингапуром и Грузией есть определенное сходство в том, что касается выгодного географического положения. Сингапур расположен в Малаккском проливе, через который проходит значительная часть мировых морских перевозок. Это было одной из главных предпосылок бурного развития экономики страны и ее превращения в «азиатского тигра». Но одной морской логистики для экономического рывка явно недостаточно. Через Баб-Эль-Мандебский пролив и Красное море тоже проходит значительный морской трафик, но расположенные рядом страны, например, Йемен и Сомали, по уровню развития экономики «сингапурами» не стали. Огромное значение для экономики Сингапура имеют высокие технологии, прежде всего IT-сфера. Сингапур стал одним из ведущих мировых IT-хабов. Цифровая экономика страны, по предварительным оценкам, уже достигает 20% ВВП по сравнению с 18,6% в 2024 г. и 15% в 2019 г. Именно в IT-сфере наряду с транзитом экономика Грузии начинает приобретать «сингапурские черты». Информационно-коммуникационный сектор в последнее время стал одним из главных локомотивов роста экономики Грузии. Если за 2025 г. рост ВВП страны составил 7,5%, то IT-сектор за тот же период вырос почти на 29%. Доходы зарегистрированных в Грузии IT-компаний от внешней торговли, по данным Нацбанка Грузии, в 2025 г. по сравнению с 2024 г. выросли на 67% - до $1,15 млрд. В нынешнем году тенденции продолжились. Реальный ВВП Грузии в I квартале 2026 года вырос на 9,0%, а информационно-коммуникационный сектор - на 36,0%. В итоге доля IT-сферы достигла 10,4% ВВП Грузии и при сохранении тенденций в перспективе может достигнуть уровня Сингапура. Для сравнения: за I квартал 2026 года рост в транспорте и складском хозяйстве в Грузии составил 18,0%, что логично, учитывая рост транзита в рамках Среднего коридора. В финансовой и страховой деятельности рост составил 11,7%, при этом в сельском хозяйстве произошло сокращение на 3,3%.

Бум в IT-секторе в Грузии начался в 2022–2023 гг. и был связан с массовым переездом (релокацией) в страну российских, белорусских и украинских IT-специалистов, которые регистрировали компании и получали статус индивидуальных предпринимателей. Соответственно, их деятельность рассматривалась как предоставление IT-услуг из Грузии. Безусловно, среди IT-специалистов есть и граждане Грузии. Их доля растет, но в том, что грузинская молодежь увлеклась IT-сферой, тоже определенную роль сыграл пример российских релокантов и их высокие доходы. Здесь также есть определенное сходство Грузии и Сингапура. Только там в IT-сфере работают выходцы не из РФ, Украины и Беларуси, а в основном из Индии и Китая. Способствует привлекательности Сингапура для IT-специалистов отсутствие в стране национальных конфликтов и дискриминации людей по этническому, расовому и религиозному принципу. Все три основные общины в Сингапуре – малайцы, китайцы и выходцы из Индии – уживаются мирно. Любые попытки дискриминации или оскорблений по национальному признаку властями жестко пресекаются. Когда представители властей Грузии посещали Сингапур, чье процветание базируется на уважении к людям, происходящим из разных стран, в Грузии их политические противники начали очередную информационную кампанию против выходцев из РФ. Такие «патриоты» и «борцы с российской агрессией» по факту стараются сделать все, чтобы почувствовали себя в стране некомфортно те, кто обеспечивает бурный рост экономики Грузии в IT-сфере. Речь идет о недавнем конфликте с туристками из РФ в Кахети, который быстро принял политический характер. В российском сегменте соцсетей вновь посыпались оскорбления в адрес Грузии и грузин. С другой стороны, часть оппозиционно настроенных грузинских граждан начала оскорблять выходцев из РФ только исходя из их гражданства и обвинять «Грузинскую мечту» в наплыве в страну русских. Одновременно участники акции протеста оппозиции на Руставели встали на сторону любителя рукоприкладства, представляя его едва ли не «героем». Такая информационная кампания против притока в Грузию граждан РФ может негативно сказаться не только на туристическом секторе, но и на развитии IT-сферы. Она явно не будет способствовать тому, чтобы российские айтишники оставались в Грузии. И без того ужесточение миграционного законодательства в Грузии и сложность с приобретением гражданства сегодня заставляют часть релокантов из РФ и Беларуси думать о переезде в другие страны. Любой дополнительный фактор, который «гонит» релокантов из Грузии, в конечном итоге может негативно сказаться на росте в грузинском IT-секторе.