Сингапурская мечта, кахетинский инцидент и грузинские противоречия

Недавний рабочий визит правительственной делегации Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе в Сингапур прошел в обстановке, когда военные события на Ближнем Востоке увеличили роль проходящего через Грузию и Азербайджан Среднего коридора.
Одновременно сказались эти события и на Сингапуре как крупнейшем мировом логистическом хабе, связывающем Европу, Ближний Восток и Восточную Азию. Интерес сингапурских инвесторов к Грузии, ее транзитным и инновационным возможностям объективно вырос.
С этой точки зрения визит Кобахидзе в Сингапур стал своевременным. Были проведены встречи с представителями финтех-компаний и руководством оператора сингапурских аэропортов Changi Airports International. Темами переговоров стали инвестиционные возможности Грузии, включая возможное участие сингапурских инвесторов в проектах нового аэропорта Вазиани и глубоководного порта Анаклиа. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе также заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Сингапуром в таких сферах, как информационные технологии и внедрение искусственного интеллекта.
Между Сингапуром и Грузией есть определенное сходство в том, что касается выгодного географического положения. Сингапур расположен в Малаккском проливе, через который проходит значительная часть мировых морских перевозок. Это было одной из главных предпосылок бурного развития экономики страны и ее превращения в «азиатского тигра». Но одной морской логистики для экономического рывка явно недостаточно. Через Баб-Эль-Мандебский пролив и Красное море тоже проходит значительный морской трафик, но расположенные рядом страны, например, Йемен и Сомали, по уровню развития экономики «сингапурами» не стали.
Огромное значение для экономики Сингапура имеют высокие технологии, прежде всего IT-сфера. Сингапур стал одним из ведущих мировых IT-хабов. Цифровая экономика страны, по предварительным оценкам, уже достигает 20% ВВП по сравнению с 18,6% в 2024 г. и 15% в 2019 г.
Именно в IT-сфере наряду с транзитом экономика Грузии начинает приобретать «сингапурские черты». Информационно-коммуникационный сектор в последнее время стал одним из главных локомотивов роста экономики Грузии. Если за 2025 г. рост ВВП страны составил 7,5%, то IT-сектор за тот же период вырос почти на 29%. Доходы зарегистрированных в Грузии IT-компаний от внешней торговли, по данным Нацбанка Грузии, в 2025 г. по сравнению с 2024 г. выросли на 67% - до $1,15 млрд.
В нынешнем году тенденции продолжились. Реальный ВВП Грузии в I квартале 2026 года вырос на 9,0%, а информационно-коммуникационный сектор - на 36,0%. В итоге доля IT-сферы достигла 10,4% ВВП Грузии и при сохранении тенденций в перспективе может достигнуть уровня Сингапура. Для сравнения: за I квартал 2026 года рост в транспорте и складском хозяйстве в Грузии составил 18,0%, что логично, учитывая рост транзита в рамках Среднего коридора. В финансовой и страховой деятельности рост составил 11,7%, при этом в сельском хозяйстве произошло сокращение на 3,3%.
Бум в IT-секторе в Грузии начался в 2022–2023 гг. и был связан с массовым переездом (релокацией) в страну российских, белорусских и украинских IT-специалистов, которые регистрировали компании и получали статус индивидуальных предпринимателей. Соответственно, их деятельность рассматривалась как предоставление IT-услуг из Грузии. Безусловно, среди IT-специалистов есть и граждане Грузии. Их доля растет, но в том, что грузинская молодежь увлеклась IT-сферой, тоже определенную роль сыграл пример российских релокантов и их высокие доходы.
Здесь также есть определенное сходство Грузии и Сингапура. Только там в IT-сфере работают выходцы не из РФ, Украины и Беларуси, а в основном из Индии и Китая. Способствует привлекательности Сингапура для IT-специалистов отсутствие в стране национальных конфликтов и дискриминации людей по этническому, расовому и религиозному принципу. Все три основные общины в Сингапуре – малайцы, китайцы и выходцы из Индии – уживаются мирно. Любые попытки дискриминации или оскорблений по национальному признаку властями жестко пресекаются.
Когда представители властей Грузии посещали Сингапур, чье процветание базируется на уважении к людям, происходящим из разных стран, в Грузии их политические противники начали очередную информационную кампанию против выходцев из РФ. Такие «патриоты» и «борцы с российской агрессией» по факту стараются сделать все, чтобы почувствовали себя в стране некомфортно те, кто обеспечивает бурный рост экономики Грузии в IT-сфере. Речь идет о недавнем конфликте с туристками из РФ в Кахети, который быстро принял политический характер. В российском сегменте соцсетей вновь посыпались оскорбления в адрес Грузии и грузин. С другой стороны, часть оппозиционно настроенных грузинских граждан начала оскорблять выходцев из РФ только исходя из их гражданства и обвинять «Грузинскую мечту» в наплыве в страну русских. Одновременно участники акции протеста оппозиции на Руставели встали на сторону любителя рукоприкладства, представляя его едва ли не «героем».
Такая информационная кампания против притока в Грузию граждан РФ может негативно сказаться не только на туристическом секторе, но и на развитии IT-сферы. Она явно не будет способствовать тому, чтобы российские айтишники оставались в Грузии. И без того ужесточение миграционного законодательства в Грузии и сложность с приобретением гражданства сегодня заставляют часть релокантов из РФ и Беларуси думать о переезде в другие страны. Любой дополнительный фактор, который «гонит» релокантов из Грузии, в конечном итоге может негативно сказаться на росте в грузинском IT-секторе.
Напомним, российские релоканты перебрались в Грузию во многом потому, что не поддерживают политику Кремля. Причем как войну в Украине, так и оккупацию грузинских территорий. Переносить на всех русских претензии к Кремлю только исходя из их этнического происхождения и российских паспортов по меньшей мере некорректно, как и обвинять их якобы в «работе на российские спецслужбы».
Если бы российские представители IT-сообщества, которые сейчас живут в Грузии, изначально поддерживали политику Кремля, то они остались бы у себя в РФ. И работали бы не на грузинскую экономику, а на российский ВПК, который сейчас явно «отстает» в высоких технологиях.
На этом фоне основатель Telegram Павел Дуров, наоборот, продолжил пропагандировать релокацию в Грузию IT-специалистов. «Грузия становится крупным бизнес-хабом. Экономика страны удвоилась за пять лет и растет на 8% в год. Международные технологические компании платят 0% корпоративного налога и всего 5% на дивиденды и зарплаты. Грузия серьезно недооценена как место для путешествий и ведения бизнеса», — написал Дуров в соцсети X.
Но этот пост часть грузинских оппозиционно настроенных пользователей оценила негативно. Они были возмущены тем, что Павел Дуров говорит лишь об экономических преимуществах Грузии, но не упоминает про политическую ситуацию и действия ненавистного оппозиционерам правительства «Грузинской мечты». Таким образом, сторонники оппозиции стараются любым способом «выгнать» из Грузии представителей IT-сообщества и в этом видят свой своеобразный «патриотизм».