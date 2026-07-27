У Азербайджана новые генконсулы в Стамбуле и Карсе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о кадровых назначениях в дипломатических представительствах Азербайджана в Турции.

Нармина Мустафаева отозвана с должностей генерального консула Азербайджана в Стамбуле и постоянного представителя страны при Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). На ее место назначен Замин Алиев, ранее занимавший пост генконсула Азербайджана в Карсе.

В свою очередь, новым генеральным консулом Азербайджана в Карсе назначен Гошкар Зейналов.