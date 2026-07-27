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Зеленский об ударе по иранскому кораблю

У Азербайджана новые генконсулы в Стамбуле и Карсе

13:49 965

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о кадровых назначениях в дипломатических представительствах Азербайджана в Турции.

Нармина Мустафаева отозвана с должностей генерального консула Азербайджана в Стамбуле и постоянного представителя страны при Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). На ее место назначен Замин Алиев, ранее занимавший пост генконсула Азербайджана в Карсе.

В свою очередь, новым генеральным консулом Азербайджана в Карсе назначен Гошкар Зейналов.

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