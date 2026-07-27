Кувейт набирает армию

На фоне войны с Ираном Кувейт объявляет призыв и платный набор добровольцев.

Кувейт экстренно укрепляет свои вооруженные силы из-за острого дефицита личного состава, возникшего на фоне эскалации конфликта с Ираном. Власти страны объявили о старте призывной кампании, а также открыли набор на добровольную службу по контракту с выплатой денежного вознаграждения. Об этом пишут арабские СМИ.

Решение о мобилизации ресурсов принято для быстрого укомплектования армейских частей и защиты национальной безопасности. Власти рассчитывают привлечь как обязательных призывников, так и добровольцев, стимулируя их финансовыми выплатами.