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Зеленский об ударе по иранскому кораблю
Новость дня
Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Кувейт набирает армию

13:58 867

На фоне войны с Ираном Кувейт объявляет призыв и платный набор добровольцев.

Кувейт экстренно укрепляет свои вооруженные силы из-за острого дефицита личного состава, возникшего на фоне эскалации конфликта с Ираном. Власти страны объявили о старте призывной кампании, а также открыли набор на добровольную службу по контракту с выплатой денежного вознаграждения. Об этом пишут арабские СМИ.

Решение о мобилизации ресурсов принято для быстрого укомплектования армейских частей и защиты национальной безопасности. Власти рассчитывают привлечь как обязательных призывников, так и добровольцев, стимулируя их финансовыми выплатами.

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