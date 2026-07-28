«Украина будет уничтожать иранские суда с «шахедами». Или мы их, или они нас»

Украина уже нанесла удар и будет и дальше бить по иранским кораблям, перевозящим оружие России. Об этом сказал haqqin.az капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий, комментируя атаку украинских военных 25 июля на иранское торговое судно в Каспийском море. Напомним, Служба безопасности Украины сообщила, что в Каспийском море беспилотники поразили грузовые суда, которые, находясь под международными санкциями, использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.

По мнению эксперта, «Украина расширяет арену операции против российского военного потенциала и нефтяной инфраструктуры, в частности, логистики военных поставок из Ирана. Украинские силы безопасности и обороны уже проводили операции по перехвату судов, доставлявших иранскую военную продукцию в Россию. Иран долгое время отрицал поставки, однако факты говорят об обратном. Технологии производства «шахедов» изначально были иранскими, но в условиях войны Россия их существенно модернизировала.

«Удары по этим объектам — это не только экономический урон, но и способ сократить доходы бюджета, которые Россия направляет на финансирование войны против Украины», — полагает он.

Сегодня в Каспийском море сосредоточены важные объекты российской нефтедобычи, принадлежащие компании «Лукойл». Хотя их доля в общем объеме нефтепереработки РФ не является критической, она весьма значительна, отмечает Рыженко.

По словам Рыженко, «Каспийское море имеет для России огромное стратегическое значение. Именно отсюда были нанесены первые удары крылатыми ракетами «Калибр» по Сирии. Несмотря на то что Каспийская флотилия невелика, Россия постоянно наращивает ее потенциал. Важным шагом стал перенос основной базы ВМФ РФ из Астрахани в строящийся порт Каспийск. Кроме того, на протяжении 20 лет Россия проводит в регионе масштабные учения под предлогом укрепления регионального сотрудничества, что на деле позволяет Москве отслеживать потенциальные угрозы и контролировать бассейн».

Современные дроны, которые я недавно наблюдал в Сумах, кардинально отличаются от моделей четырехлетней давности: они оснащены новой авионикой, системами РЭБ и реактивными двигателями. Театр боевых действий российско-украинской войны расширился уже давно. Сейчас Украина наносит удары не только по нефтеперерабатывающим предприятиям, но и по вспомогательному флоту, зафрахтованному Минобороны РФ для перевозки военной техники. Такие операции возможны и оправданы, если они проводятся в международных водах и подкреплены соответствующей правовой базой, обосновывающей угрозу национальной безопасности Украины».

Эксперт считает, что Иран уже фактически является «участником войны», предоставляя России технологии и оружие: «Ежедневные массированные атаки (иногда до 500–900 дронов в сутки) подтверждают масштаб этого сотрудничества. Наряду с Северной Кореей, поставляющей снаряды, Иран стал ключевым военным партнером Москвы».

Рыженко не исключил возможности прямого участия иранских военных на стороне российской армии в Украине: «Что касается прямого участия иранских солдат в войне, то теоретически это возможно. Однако, во-первых, на данный момент Иран сам сталкивается с серьезными внутренними проблемами и потерями в живой силе, что ограничивает его возможности по отправке контингента в Украину.

Во-вторых, если у них есть избыток личного состава, они теоретически могут отправить его в зону конфликта. Подобные прецеденты уже были — вспомните хотя бы заявления о «защите Курской области». Однако это принципиально иной уровень вовлеченности: переход от поставок техники к участию регулярных воинских формирований. Тегеран стремится к снятию санкций и полноценной торговле нефтью, и, насколько мне известно, представители Евросоюза вели с ним переговоры на этот счет. Прямое военное участие станет серьезной эскалацией. Впрочем, я сомневаюсь, что Иран отправит значительный контингент: их ждет та же участь, что и северокорейских солдат, большая часть которых была уничтожена вскоре после прибытия».

«Россия несет колоссальные потери — по разным оценкам, число погибших и раненых уже приближается к полутора миллионам. У Украины потери также серьезны, хотя американские аналитики оценивают соотношение как 1 к 6 или 1 к 7. Я знаю это не понаслышке: работая в американской военной консалтинговой компании, мы занимаемся подготовкой украинских подразделений уровня бригад и корпусов, и я постоянно общаюсь с военными. Поэтому для Ирана отправка войск — это прежде всего политическое решение. Возникает вопрос: что они получат взамен? Деньги? У России самой их не хватает. Технологии? Вопрос спорный.

В любом случае, Украина продолжит наносить удары по логистическим цепочкам — как по российским, так и иранским судам, перевозящим «шахеды». Это вынужденная мера: если не уничтожать эти дроны на этапе транспортировки, они полетят в наши города. Здесь все предельно ясно», — резюмировал Рыженко.