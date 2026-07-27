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Первый в истории чемпионат мира по футболу U-15 пройдет в Азербайджане

распоряжение Ильхама Алиева
13:59 920

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мероприятиях, связанных с проведением 22-31 октября этого года в Азербайджане первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей в возрасте до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival). Об этом информирует официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, координация мероприятий и решение необходимых вопросов, связанных с проведением в Азербайджане чемпионата мира по футболу среди мужчин до 20 лет в 2027 году, возложены на Организационный комитет, созданный распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 декабря 2025 года № 849 в связи с проведением в 2027 году в Азербайджане чемпионата мира по футболу среди мужчин до 20 лет.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

«Проведение в Азербайджане первого в истории спорта чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет послужит дальнейшему укреплению растущего авторитета нашей страны на международной спортивной арене, развитию футбола и обогащению опыта, накопленного Азербайджаном в сфере организации престижных соревнований», - говорится в тексте распоряжения.

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