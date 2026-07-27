Индия вызвала посла Украины

«Индия в понедельник вызвала посла Украины после того, как в выходные было атаковано торговое судно с четырьмя индийскими моряками на борту», — пишет издание.

Посол Украины в Индии был вызван в МИД страны после нападения на судно с индийскими гражданами в Черном море, сообщает Indian Express.

МИД Индии 26 июля выпустил предупреждение, в котором призвал граждан страны тщательно оценивать риски безопасности перед тем, как соглашаться на работу на торговых судах в зонах конфликтов.

На прошлой неделе Индия вызвала временного поверенного в делах России Владимира Ладанова после гибели четырех индийских моряков при ударе России по сухогрузу MV Golden Leo, который, по данным индийских властей, выходил из украинского порта в Одессе.

О гибели моряков стало известно 20 июля. Как передавал Reuters, Golden Leo шел под флагом Гвинеи-Бисау. Его экипаж состоял из граждан Индии и Сирии. МИД Индии осудил атаку на судно, при этом в его заявлении Россия не упоминалась.