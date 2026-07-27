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Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Жена пресс-секретаря Кремля потребовала денег от Европы

14:21 1601

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка потребовала в суде Евросоюза снять с нее санкции и выплатить более 2 млн евро в виде компенсаций. Это следует из информации о содержании иска российской фигуристки, которая была опубликована в Официальном журнале ЕС.

Санкции против Навки были введены после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году из-за связи с «лицом, поддерживающим действия, угрожающие территориальной целостности Украины». Также поводом стало то, что Навка, по данным ЕС, являлась совладелицей компаний и недвижимости в аннексированном Крыму.

В своем исковом заявлении фигуристка утверждает, что у Совета ЕС не было достаточных оснований для внесения ее в черный список. При этом в документе подчеркивается, что ограничения «нарушают ее право на человеческое достоинство, а также право на уважение семейной жизни в отношении нее и ее детей». В качестве «компенсации за материальный ущерб» Навка потребовала выплатить ей почти 135 тыс. евро, а за моральный вред — более 1,9 млн евро.

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