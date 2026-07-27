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Зеленский об ударе по иранскому кораблю
Новость дня
Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Кремль не комментирует заявления о 30 тысячах военных Северной Кореи

14:30 563

Президент Украины Владимир Зеленский «не уполномочен рассуждать» о планах российских властей по «СВО» (так в РФ называют войну против Украины – ред.), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия рассматривает возможность задействовать в войне еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих.

«Не считаю необходимым комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах», — цитирует «Коммерсант» представителя Кремля.

В июне 2024 года Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В четвертой статье документа упоминается незамедлительная взаимная поддержка всеми имеющимися средствами в случае, если одна из стран подвергнется вооруженному нападению. В апреле 2025-го Северная Корея подтвердила, что отправляла военнослужащих для участия в войне России против Украины. 

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