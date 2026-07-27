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Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Аномальная жара в Испании: свыше 3800 умерших

14:36 653

Число погибших из-за экстремально высоких температур в Испании с начала 2026 года превысило 3,8 тысячи человек. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.

По его словам, аномальная жара продолжает оставаться одной из самых серьезных угроз для здоровья населения. Особенно тяжело высокие температуры переносят пожилые люди, дети и граждане с хроническими заболеваниями.

Испанские власти ранее неоднократно объявляли максимальный уровень погодной опасности в ряде регионов страны. В некоторых районах столбики термометров поднимались выше 42–44 градусов, а жителям рекомендовали по возможности не выходить на улицу в дневные часы, соблюдать питьевой режим и избегать длительного пребывания на солнце.

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