КТК вошел в строй

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил операции по отгрузке нефти через морской терминал в российском порту Новороссийск, сообщает в понедельник Reuters со ссылкой на заявление Минэнерго Казахстана.
«В настоящее время на двух выносных причальных устройствах КТК осуществляется погрузка танкеров SEAMAJESTY и MILOS. Оба судна принимают нефть ТОО Тенгизшевройл», - говорится в сообщении Минэнерго.
КТК экспортирует более 80% всей экспортной казахстанской нефти, основная часть которой поступает с гигантских каспийских месторождений «Тенгиз», «Кашаган» и «Карачаганак». Консорциум планировал переваливать в июле порядка 1,6 миллиона баррелей нефти в сутки. Акционерами КТК являются Россия, которой принадлежит 31%, Казахстан (20,75%), Chevron (15%) и частные компании.