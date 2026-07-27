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Зеленский об ударе по иранскому кораблю
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Зеленский об ударе по иранскому кораблю

КТК вошел в строй

14:44 602

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил операции по отгрузке ‌нефти через морской терминал в российском порту Новороссийск, сообщает в понедельник Reuters со ссылкой на заявление Минэнерго Казахстана.

«В настоящее время на двух ⁠выносных причальных ‌устройствах КТК осуществляется ‌погрузка танкеров SEAMAJESTY и MILOS. Оба судна принимают нефть ‌ТОО Тенгизшевройл», - говорится в сообщении Минэнерго.

КТК экспортирует более 80% всей экспортной казахстанской нефти, основная часть которой поступает с гигантских каспийских месторождений «Тенгиз», «Кашаган» и «Карачаганак». Консорциум планировал ⁠переваливать в июле порядка 1,6 миллиона ‌баррелей нефти в сутки. Акционерами ‌КТК являются Россия, которой принадлежит 31%, Казахстан (20,75%), Chevron (15%) и ‌частные компании.

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