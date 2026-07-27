USD 1.7000
EUR 1.9385
RUB 2.1834
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударе по иранскому кораблю
Новость дня
Зеленский об ударе по иранскому кораблю

17-летние Али и Риад на пьедестале в Минске

Еще один успех азербайджанского триатлона
Отдел спорта
15:35 855

Азербайджанский триатлон добился очередного международного успеха. 17-летние Али Рзазаде и Риад Аббасзаде под руководством тренера Нурали Мамедова успешно представили страну на международных соревнованиях, проходивших в Минске.

Али Рзазаде, продемонстрировав высокий уровень подготовки и целеустремленность, занял 1-е место в возрастной категории 14-17 лет. А среди всех участников (их было 251) он занял 2-е место.

Риад Аббасзаде завоевал бронзовую медаль среди спортсменов в возрасте 14-17 лет, а также стал шестым среди всех участников.

Успешное выступление в Беларуси является ярким примером упорного труда, профессиональной подготовки и эффективной работы молодых азербайджанских спортсменов. Достигнутый успех еще раз демонстрирует то, что азербайджанский триатлон развивается на международной арене и имеет большой потенциал.

Важно отметить, что медали, завоеванные в Минске, - это далеко не первые международные успехи наших триатлонистов. Тот же Али Рзазаде побеждал на соревнованиях в Узбекистане. 

Кроме того, в феврале этого года Лейла Абдулазизова добилась исторического для Азербайджана успеха. На Кубке Африки в Египте она заняла 3-е место в дуатлоне. Это был первый случай, когда на соревнованиях столь высокого уровня медаль для Азербайджана завоевывают не легионеры, а воспитанники азербайджанской школы триатлона.

Вашингтон обкатал ИИ на Иране. Пекин обкатает на Тайване?
Вашингтон обкатал ИИ на Иране. Пекин обкатает на Тайване? наш обзор
17:25 251
Церемония открытия чемпионата мира в Баку
Церемония открытия чемпионата мира в Баку Трое азербайджанцев в полуфинале; обновлено 17:15
17:15 3059
Каспий закипает… Новый фронт большой войны
Каспий закипает… Новый фронт большой войны наш обзор
15:50 2234
Иран грозит Киеву. А чем?
Иран грозит Киеву. А чем? наш обзор; все еще актуально
11:06 3090
Обманывала, угрожала, заставляла…
Обманывала, угрожала, заставляла… из зала суда
17:03 671
Киев отвечает Тегерану: «Иран не имеет права притворяться жертвой»
Киев отвечает Тегерану: «Иран не имеет права притворяться жертвой» ФОТО
17:00 644
Тегеран записал AzTV во враги, Баку забанил «Сахар» и «Мехр»
Тегеран записал AzTV во враги, Баку забанил «Сахар» и «Мехр» подробности
16:40 1148
Мать с тремя детьми тонула в Каспии
Мать с тремя детьми тонула в Каспии
16:20 1671
Путин: Россия достигнет поставленных целей
Путин: Россия достигнет поставленных целей
16:19 1057
Мировой рынок зерна лихорадит. Азербайджанские аграрии собрали урожай, но…
Мировой рынок зерна лихорадит. Азербайджанские аграрии собрали урожай, но… вести с полей
13:31 2598
Нетаньяху отправился в Вашингтон
Нетаньяху отправился в Вашингтон
15:39 462

ЭТО ВАЖНО

Вашингтон обкатал ИИ на Иране. Пекин обкатает на Тайване?
Вашингтон обкатал ИИ на Иране. Пекин обкатает на Тайване? наш обзор
17:25 251
Церемония открытия чемпионата мира в Баку
Церемония открытия чемпионата мира в Баку Трое азербайджанцев в полуфинале; обновлено 17:15
17:15 3059
Каспий закипает… Новый фронт большой войны
Каспий закипает… Новый фронт большой войны наш обзор
15:50 2234
Иран грозит Киеву. А чем?
Иран грозит Киеву. А чем? наш обзор; все еще актуально
11:06 3090
Обманывала, угрожала, заставляла…
Обманывала, угрожала, заставляла… из зала суда
17:03 671
Киев отвечает Тегерану: «Иран не имеет права притворяться жертвой»
Киев отвечает Тегерану: «Иран не имеет права притворяться жертвой» ФОТО
17:00 644
Тегеран записал AzTV во враги, Баку забанил «Сахар» и «Мехр»
Тегеран записал AzTV во враги, Баку забанил «Сахар» и «Мехр» подробности
16:40 1148
Мать с тремя детьми тонула в Каспии
Мать с тремя детьми тонула в Каспии
16:20 1671
Путин: Россия достигнет поставленных целей
Путин: Россия достигнет поставленных целей
16:19 1057
Мировой рынок зерна лихорадит. Азербайджанские аграрии собрали урожай, но…
Мировой рынок зерна лихорадит. Азербайджанские аграрии собрали урожай, но… вести с полей
13:31 2598
Нетаньяху отправился в Вашингтон
Нетаньяху отправился в Вашингтон
15:39 462
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться