17-летние Али и Риад на пьедестале в Минске

Азербайджанский триатлон добился очередного международного успеха. 17-летние Али Рзазаде и Риад Аббасзаде под руководством тренера Нурали Мамедова успешно представили страну на международных соревнованиях, проходивших в Минске.

Али Рзазаде, продемонстрировав высокий уровень подготовки и целеустремленность, занял 1-е место в возрастной категории 14-17 лет. А среди всех участников (их было 251) он занял 2-е место. Риад Аббасзаде завоевал бронзовую медаль среди спортсменов в возрасте 14-17 лет, а также стал шестым среди всех участников.

Успешное выступление в Беларуси является ярким примером упорного труда, профессиональной подготовки и эффективной работы молодых азербайджанских спортсменов. Достигнутый успех еще раз демонстрирует то, что азербайджанский триатлон развивается на международной арене и имеет большой потенциал. Важно отметить, что медали, завоеванные в Минске, - это далеко не первые международные успехи наших триатлонистов. Тот же Али Рзазаде побеждал на соревнованиях в Узбекистане.