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Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Россия уничтожила все АЗС от Харькова до Полтавы

15:08 559

Россияне уничтожили более 80 автозаправочных станций в Харьковской области, маршрут Харьков – Полтава остался полностью без АЗС, заявил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик.

По его словам, которые приводит «Украинская правда», ситуация с АЗС в Харьковской области ухудшается, наиболее сложная ситуация наблюдается на трассе Харьков – Киев, в частности, на участке от Харькова до Полтавы.

«На сегодняшний день все АЗС на трассе Харьков – Киев, а именно на участке от Харькова до Полтавы, полностью уничтожены», – сказал украинский депутат. Последнюю заправку, которая работала в поселке Валки, россияне уничтожили 26 июля.

В целом Россия уничтожила более 200 автозаправочных станций в Украине, отмечает «УП». При этом Скорик заявил, что никакого кризиса на топливном рынке не наблюдается.

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