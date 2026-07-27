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Дело Эпштейна: Польша просит Францию помочь

15:21 221

Польские следователи просят французских коллег о помощи в расследовании по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает радиостанция RMF FM.

Уточняется, что речь идет о расследовании деятельности Жан-Люка Брунеля, французского модельного агента и близкого соратника Эпштейна, обвинявшегося в сексуальном насилии над несовершеннолетними и найденного мертвым в тюремной камере в 2022 году.

«Польские прокуроры направили французам так называемый европейский следственный ордер. Цель состоит в том, чтобы получить от них записи и доказательства, собранные во французском расследовании, касающемся Брунеля и тех, кто с ним сотрудничал», - говорится в сообщении.

Национальная прокуратура Польши ранее начала расследование случаев вербовки малолетних для сексуальной эксплуатации в рамках дела Эпштейна. Национальная прокуратура республики сообщала в феврале, что министр юстиции, генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек создал группу по изучению «польских следов» в деле Эпштейна.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.

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