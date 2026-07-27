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Зеленский об ударе по иранскому кораблю

Нетаньяху отправился в Вашингтон

15:39 463

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным сервисов отслеживания полетов, Нетаньяху вылетел с военной авиабазы Неватим недалеко от Беэр-Шевы.

Завтра запланирована его встреча с президентом Трампом, а также участие в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.

Самолет Нетаньяху вылетел с двухчасовой задержкой. Канцелярия премьер-министра не сообщила о причине задержки и официально не подтвердила начало его полета.

Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что намерен обсудить с Трампом «все вопросы повестки дня, прежде всего Иран».

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