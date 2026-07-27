Каспий закипает… Новый фронт большой войны

Атака Украины на иранское судно в Каспийском море на прошлой неделе оценивается не только в контексте войны с Россией, но и в контексте продолжающегося конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Аналитики полагают, что удар по судну в Каспийском море, где проходит чрезвычайно важный логистический маршрут между Ираном и Россией, может быть частью стратегии США, направленной на усиление военно‑экономической блокады исламской республики. Напомним, в минувшую субботу президент Владимир Зеленский сообщил в своем аккаунте в соцсети X, что Украина атаковала судно с иранским военным грузом в Каспийском море. В результате этой атаки погиб иранский моряк, еще один получил ранения. Поврежденное судно эвакуировано в российский порт Астрахань. Иран на эту атаку отреагировал весьма болезненно: министр иностранных дел Аббас Аракчи назвал ее «вопиющим нарушением Устава ООН, совершенным по указанию Израиля с целью втянуть Европу в свою войну». Глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Азизи также предупредил о возможных ответных мерах. Среди наблюдателей и журналистов в Иране реакция на атаку со стороны Украины была такой же резкой. Так, консервативный комментатор Незамоддин Мусави призвал Иран рассмотреть возможность отмены установленного им самим ограничения дальности действия ракет в 2000 километров, чтобы «ответить в Черном море на фейерверки Украины в Каспийском море». Журналист консервативной направленности Мохаммед Садек Ализаде назвал Украину «марионеткой Европейского союза» и заявил, что удар втянул блок в ирано‑американскую войну. Али Пуртабатабаи, журналист реформистской ежедневной газеты «Этемад», подчеркнул, что этот инцидент «приводит к прямому вступлению Украины в конфликт с Ираном», поскольку нападение на иранское судно «рассматривается как фактическое объявление войны».

Столь резкая реакция со стороны Ирана является одним из признаков растущего стратегического значения Каспийского моря для Тегерана в связи с войной с США и Израилем. США возобновили морскую блокаду против ИРИ в Индийском океане, что парализовало работу главного торгового порта Ирана — Бендер‑Аббаса. Помимо блокады, США систематически атакуют инфраструктуру порта Бендер‑Аббас, а также автомобильные и железнодорожные мосты, соединяющие этот порт с международным торговым маршрутом Север – Юг. В такой ситуации Каспийское море стало одним из главных маршрутов для Ирана, обеспечивая относительно безопасный доступ в Россию, в том числе для транспортировки материалов, необходимых для военной промышленности. С февраля 2022 года резко возрос объем грузоперевозок между Ираном и Россией через Каспийское море. Это связано с тем, что Каспийское море стало удобным маршрутом для прямой торговли и транспортировки военных грузов между Россией и Ираном. Западные разведывательные службы неоднократно фиксировали транспортировку беспилотников и артиллерийских снарядов из Ирана в Россию через Каспийское море. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в воскресенье в интервью телеканалу N12, что подбитое в Каспийском море судно перевозило компоненты для беспилотников и баллистических ракет. Дипломат заявил, что это не первый случай, когда Украина наносит удары по подобным военным целям, и что Киев рассматривает такие поставки как законные военные цели. «Израиль и Украина борются с одним и тем же врагом, с разными сторонами одной и той же оси зла», — сказал Корнийчук.

Хамидреза Азизи, эксперт по Ирану из аналитического центра SWP Berlin, рассмотрел различные интерпретации удара Украины по иранскому судну. Во‑первых, Украина хочет продемонстрировать свою ценность как партнера для США. Как написал эксперт в своем аккаунте X, операция не могла бы состояться без одобрения Вашингтона и других западных партнеров. Другая точка зрения заключается в том, что Израиль и США обратились к Украине с просьбой оказать давление на Иран от их имени на фоне опасений, что любые нападения на иранскую инфраструктуру вызовут ответные меры против региональных экономических активов. Третья интерпретация заключается в том, что атака СБУ стала ответом на угрозы повстанцев‑хуситов судам в Баб‑эль‑Мандебском проливе, через который Саудовская Аравия экспортирует свою нефть, минуя Ормузский пролив. «Иными словами, Каспийский фронт вместе с Индийским океаном, где Соединенные Штаты ввели морскую блокаду Ирана, теперь призваны завершить формирование кольца экономического и военного давления вокруг страны», — написал Азизи. В ответ на вмешательство Украины Иран может начать собственные прямые атаки на суда, связанные с Украиной, на других морских путях или на украинскую инфраструктуру. Тегеран также может «признать Крым и Донбасс частью российской территории». «В любом случае ясно одно: война Ирана все больше переплетается с двумя другими конфликтами: противостоянием Саудовской Аравии и хуситов, а также войной России и Украины, — предупредил Азизи. — С каждым днем война превращается во все более сложный, многогранный и международный конфликт».

Стирание разделительных линий в войнах между Ираном и США, а также Россией и Украиной, и «слияние» этих конфликтов в Каспийском море фактически наблюдается уже давно. США и Израиль, несомненно, учитывают резкое увеличение стратегического значения Каспийского моря для Ирана и его главного регионального партнера — России. В марте этого года израильская авиация нанесла мощные удары по иранской военно‑морской базе Энзели в Каспийском море. Было ясно, что эти удары были направлены на ослабление военного потенциала Ирана в Каспийском море. Также на прошлой неделе американская авиация нанесла удар по иранской военно‑морской базе в Каспийском море. Об этом ударе объявила иранская сторона, но местонахождение атакованного объекта не уточнялось. С другой стороны, после начала военных операций США и Израиля против Ирана Украина быстро стала важным игроком на Ближнем Востоке. Здесь ключевую роль сыграл опыт Украины в эффективной борьбе с иранскими беспилотниками. Президент Зеленский посетил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, подписав с этими странами соответствующие соглашения (Drone Deals). Несомненно, установление Киевом отношений в сфере безопасности со странами, являющимися основными целями ответных ударов Ирана на Ближнем Востоке, с одной стороны, является ответом на военную поддержку Тегераном России в войне против Украины. С другой стороны, этот шаг призван усилить поддержку США Украине в условиях меняющейся геополитической обстановки на фоне войны с Ираном, а также привлечь на сторону Киева Израиль, который сохранял нейтралитет в войне между Россией и Украиной.