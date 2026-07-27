В России разбился учебный самолет L-39

Информация о потере воздушного судна появилась в Telegram-канале российского милблогера Fighterbomber. По его данным, экипаж выполнял «высший пилотаж на малой высоте», когда произошло происшествие.

В Краснодарском крае (Россия) потерпел крушение российский учебно-тренировочный самолет L-39. Инцидент произошел 27 июля во время полета на малой высоте.

При этом в сообщении не уточняется, удалось ли экипажу самолета выжить после авиакатастрофы. Другие подробности и причины падения пока не приводятся.

Что известно о самолете L-39 «Альбатрос»

Это советский учебно-тренировочный и учебно-боевой реактивный самолет, разработанный чехословацкой фирмой Aero Vodochody в 1960-х годах. Он до сих пор остается основной машиной для подготовки курсантов-летчиков в Воздушно-космических силах РФ.

Самолет используется исключительно для начального обучения курсантов военных авиационных училищ РФ (в частности, Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков).

На нем будущие российские пилоты отрабатывают технику пилотирования, навигацию и элементы боевого применения перед тем, как пересесть на тяжелые истребители или бомбардировщики.

Цена колеблется от $200 000 до $400 000 за самолет в базовом летном состоянии.